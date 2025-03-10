Украинские дроны поразили два нефтеперерабатывающих завода в РФ, — Генштаб

Атаки по стратегическим объектам страны-агрессора происходили две ночи подряд.

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Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных стратегических объектов россиян. Об этом 10 марта сообщили в Генштабе ВСУ.

Отчет Генштаба ВСУ

В частности, в ночь на 9 марта, в Рязанской области РФ был поражен нефтеперерабатывающий завод, задействованный в обеспечении российской армии. Сообщается, что были зафиксированы взрывы в районе цели.

Рязанский НПЗ, изготавливал в среднем 840 тысяч тонн топлива высшего сорта для реактивных двигателей.

"Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался авиацией войск агрессора в процессах ударов по территории Украины", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ночь на 10 марта, было зафиксировано попадание по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Топливо с этого НПЗ транспортируется системой продуктопроводов и железнодорожными путями для обеспечения группировки российской армии на северном направлении.

Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", его проектная мощность составляет более 8,8 миллионов тонн нефти в год. Предприятие является одним из главных производителей топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта, предназначенное для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолетов типа Су-27 и Ту-22М3.

Сейчас уточняется подробная информация о последствиях поражения объектов.

Напомним, также взрывы были слышны в Ленинградской области России в ночь на 8 марта. Там серию взрывов слышали местные жители, активно работала противовоздушная оборона. По информации местных властей, регион находился под атакой украинских ударных беспилотников.