Українські дрони уразили два нафтопереробні заводи у РФ, — Генштаб

Атаки по стратегічних об'єктах країни-агресора відбувались дві ночі поспіль.

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Сили безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих стратегічних об'єктів росіян. Про це 10 березня повідомили у Генштабі ЗСУ.

Звіт Генштабу ЗСУ

Зокрема, в ніч на 9 березня у Рязанській області РФ було уражено нафтопереробний завод, залучений у забезпеченні російської армії. Повідомляється, що було зафіксовано вибухи у районі цілі.

Рязанський НПЗ виготовляв у середньому 840 тисяч тон палива найвищого сорту для реактивних двигунів.

"Авіаційний керосин марки ТС-1 його виробництва активно використовувався авіацією військ агресора у процесах ударів по території України", — зазначається у повідомленні.

Окрім того, у ніч на 10 березня було зафіксовано влучання по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області. Пальне з цього НПЗ транспортується системою продуктопроводів та залізничними шляхами для забезпечення угруповання російської армії на північному напрямку.

Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК "Роснефть", його проєктна потужність складає понад 8,8 мільйонів тон нафти на рік. Підприємство є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого гатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3.

Зараз уточнюється детальна інформація щодо наслідків ураження об'єктів.

Нагадаємо, також вибухи було чути у Ленінградській області Росії в ніч на 8 березня. Там серію вибухів чули місцеві мешканці, активно працювала протиповітряна оборона. За інформацією місцевої влади, регіон перебував під атакою українських ударних безпілотників.