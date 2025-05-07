Масова атака дронів на РФ: уражено кілька ключових оборонних підприємств, деталі (фото, відео)

В ніч на 7 травня відбулася атака дронів на кілька військових об'єктів РФ. Під ударом були одні з ключових для російської оборонної промисловості заводів у Саранську та Тулі, а також аеродром в Кубинці під Москвою, де базуються винищувачі МіГ-29 та Су-27.

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Про атаку на важливі підприємства оборонно-промислового комплексу РФ заявив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко.

"У Росії атаковані важливі підприємства ВПК, а Москва знову вдарила по цивільній інфраструктурі наших міст, вбивши людей", — зазначив Коваленко.

Атака дронів на Саранськ

Небезпеку застосування БПЛА в Саранську о 5:27 оголосив голова республіки Мордовія Артем Здунов.

Кадри пожежі в місті опублікував російський Telegram-канал Astra, зазначивши, що вогонь спалахнув в районі заводу Хіммаш. Згодом читачі медіа повідомили, що атака БПЛА на столицю республіки Мордовія Саранськ спричинила дві пожежі, зокрема знову під ударом опинився завод "Оптиковолоконні системи", за кілька кілометрів від якого розташовані також Саранський механічний завод і завод "Саранськкабель-Оптика". АТ "Оптиковолоконні системи" є першим і єдиним у РФ підприємством з виробництва оптичного волокна, пишуть у Telegram-каналі Astra.

В Саранську зазнав атаки єдиний в РФ завод з виробництва оптичного волокна Фото: Exilenova+

Автори Telegram-каналі Exilenova+ зазначили, що атаковані в Саранську заводи "Саранськкабель" й "Оптиковолоконні Системи" понад 20 років виробляють кабельну й оптоволоконну продукцію для російського озброєння. Також у каналі нагадали, що раніше підприємство "Оптиковолоконні системи", виробничі потужності якого сягають 4 млн км оптичного волокна на рік, зазнало атаки БПЛА 5 квітня.

Адміністрація міського округу Саранськ о 7 ранку оголосила, що 7 травня в місті скасовуються заняття в дитсадках, школах і закладах вищої освіти.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко підтвердив ураження в Саранську заводу оптоволоконних систем і зазначив, що він є ключовим для сучасного військового зв'язку в російській оборонній промисловості.

"Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні", — розповів Коваленко.

Атака БПЛА на оборонні підприємства в Тулі

Медіа Astra у Telegram також писало про пожежі в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ, що входять до держкорпорації "Ростех", після атаки БПЛА на Тулу.

Місцеві жителі повідомляли про дим на вулиці Щегловська засіка, де розташоване АТ "Конструкторське бюро приладобудування", що розробляє високоточну керовану зброю. На тій самій вулиці на відстані близько кілометра знаходиться і науково-виробниче об'єднання СПЛАВ, що спеціалізується на розробці реактивних систем залпового вогню.

"В Тулі атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування" — один із флагманів російського ВПК, спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні", — зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Він додав, що атаки зазнав і "СПЛАВ", який розробляв реактивні системи залпового вогню "Град", "Ураган" і "Смерч" та є одним із пріоритетних виробництв для армії РФ.

Дрони атакували авіабазу в Кубинці

Telegram-канал "Крымский ветер" із посиланням на дані супутникових знімків повідомляв також про пожежу на авіабазі в місті Кубинка, що на відстані 63 км від Москви, та публікував зняті місцевими жителями кадри дронової атаки.

В підмосковній Кубинці зазнала атаки БПЛА авіабаза винищувачів МіГ-29 і Су-27 Фото: Крымский ветер

У Telegram-каналі Exilenova+ також опублікували кадри атаки БПЛА на Кубинку та супутникові знімки аеродрому та зазначили, що на цьому об'єкті базуються винищувачі МіГ-29 та Су-27.

Нагадаємо, ввечері 6 травня дрони атакували Москву, жителі Підмосков'я також повідомляли про вибухи. Під час атаки в Тулі, Ярославлі, Твері, Саранську та Курську зник мобільний інтернет.

ЗМІ 6 травня писали, що Сили оборони України можуть атакувати Росію на День Перемоги 9 травня, однак ціллю буде не Москва, бо російська столиця в цей день матиме посилену протиповітряну оборону.