Летіли на Москву: російську столицю атакували невідомі дрони (відео)

Жителі Ногінська в Московській області повідомили про вибухи, а в соцмережах опублікували відео уламків нібито безпілотника. Росавіація ввела обмеження на роботу московського аеропорту Жуковського та аеропортів у ще чотирьох містах.

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Фокус зібрав усе, що відомо про атаку невідомих безпілотників.

Москву атакували невідомі дрони

Офіційно мер Москви Сергій Собянін повідомив, що силами ППО Міноборони РФ "було відбито атаку двох безпілотників, що летіли на Москву".

Водночас Росавіація повідомила, що в аеропорту Жуковському, а також аеропортах Калуги, Тамбова і Ярославля було введено тимчасові обмеження на виліт і посадку. Багато рейсів перенаправили в інші міста. Також закривали аеропорти Внуково і Домодєдово.

Дрони в Підмосков'ї Фото: Соцсети

Мешканці Підмосков'я повідомили, що чули вибухи і навіть опублікували відео та фото невідомого нібито дрона, який упав на парковці в Ногінську.

А в Подольську поділилися фото ракети ППО, яка застрягла в балконі житлового будинку.

Застрягла ракета російського ППО в Подольську Фото: Соцсети

Пізніше росЗМІ повідомили, що на Москву летіло вже п'ять безпілотників, які збили в Калузькій області, а місцеві жителі чули щонайменше вісім вибухів.

Цілком імовірно, що низка регіонів Центральної Росії і півдня Росії можуть ухвалити рішення про скасування військових парадів і святкових заходів на 9 травня.

А видання "ЕЖ" із посиланням на джерело повідомляє, що уряд Московської області готує рішення про скасування масових заходів 9 травня в районах області через "почастішання атак українських безпілотників".

Нагадаємо, у Москві під час підготовки до військового параду 9 травня зник мобільний зв'язок.

А президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати гостям Кремля з інших країн безпеку під час перебування на параді в Москві. За його словами, Київ не відповідальний за те, що відбувається в РФ.