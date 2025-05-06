Летели на Москву: российскую столицу атаковали неизвестные дроны (видео)

Жители Ногинска в Московской области сообщили о взрывах, а в соцсетях опубликовали видео обломков якобы беспилотника. Росавиация ввела ограничения на работу московского аэропорта Жуковского и аэропортов в еще четырех городах.

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Фокус собрал все, что известно об атаке неизвестных беспилотников.

Москву атаковали неизвестные дроны

Официально мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны РФ "была отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву".

При этом Росавиация сообщила, что в аэропорту Жуковском, а также аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля были введены временные ограничения на вылет и посадку. Многие рейсы перенаправили в другие города. Также закрывали аэропорта Внуково и Домодедово.

Дроны в Подмосковье Фото: Соцсети

Жители Подмосковья сообщили, что слышали взрывы и даже опубликовали видео и фото неизвестного якобы дрона, который упал на парковке в Ногинске.

А в Подольске поделились фото ракеты ПВО, которая застряла в балконе жилого дома.

Застрявшая ракета российского ПВО в Подольске Фото: Соцсети

Позже росСМИ сообщили, что на Москву летело уже пять беспилотников, которые сбили в Калужской области, а местные жители слышали не менее восьми взрывов.

Вполне вероятно, что ряд регионов Центральной России и юга России могут принять решения об отмене военных парадов и праздничных мероприятий на 9 мая.

А издание "ЕЖ" со ссылкой на источник, сообщает, что правительство Московской области готовит решение об отмене массовых мероприятий 9 мая в районах области из-за "участившихся атак украинских беспилотников".

Напомним, в Москве во время подготовки к военному параду 9 мая пропала мобильная связь.

А президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать гостям Кремля из других стран безопасность во время пребывания на параде в Москве. По его словам, Киев не ответственен за то, что происходит в РФ.