Перемирие в Украине на 9 мая: Зеленский отверг предложение Путина (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский считает инициативу Владимира Путина по установлению перемирия в Украине на три дня с 7 по 9 мая "театральной постановкой".
Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".
Глава государства уверен, что перед перемирием надо установить безусловное прекращение огня. Эту модель предложили американцы, Киев идет по ней.
"С этой даты или с другой, желательно раньше. Давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", — указал Зеленский.
Владимир Зеленский отмечает важность мониторинга прекращения огня при достижении соответствующей договоренности. Нарушения режим обязательно будут.
"Если в большом смысле не будет горячей войны в этот месяц, будут нарушения 100%, даже не 90%. Но в общем смысле войны и того объема войны, который сейчас есть, конечно его не будет. Все понимают, что надо очень быстро решить вопрос мониторинга", — заявил он.
Будет ли парад 9 мая в Москве: Зеленский предупредил гостей Путина об опасности
Украина не может обеспечить представителям других стран безопасность во время их пребывания в Москве на параде 9 мая. Российская сторона может совершать в их отношении какие-либо действия и обвинять в этом Украину.
"Украинская сторона не может нести ответственность за происходящее в России", — заметил Владимир Зеленский.
По его словам, РФ может делать разные вещи шаги: поджоги, подрывы и прочее. Именно поэтому Киев не рекомендует с точки зрения безопасности посещать территорию России в эти дни.
"А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", — добавил президент Украины.
Напомним, военнослужащий ВСУ Денис Ярославский говорил, что Владимир Путин объявил перемирие, чтобы провести парад на день победы и обеспечить безопасность гостей.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о желании быстрее добиться постоянного перемирия в Украине.