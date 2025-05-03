Перемирие в Украине на 9 мая: Зеленский отверг предложение Путина (обновляется)

Президент Украины Владимир Зеленский считает инициативу Владимира Путина по установлению перемирия в Украине на три дня с 7 по 9 мая "театральной постановкой".

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Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Глава государства уверен, что перед перемирием надо установить безусловное прекращение огня. Эту модель предложили американцы, Киев идет по ней.

"С этой даты или с другой, желательно раньше. Давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", — указал Зеленский.

Владимир Зеленский отмечает важность мониторинга прекращения огня при достижении соответствующей договоренности. Нарушения режим обязательно будут.

"Если в большом смысле не будет горячей войны в этот месяц, будут нарушения 100%, даже не 90%. Но в общем смысле войны и того объема войны, который сейчас есть, конечно его не будет. Все понимают, что надо очень быстро решить вопрос мониторинга", — заявил он.

Будет ли парад 9 мая в Москве: Зеленский предупредил гостей Путина об опасности

Украина не может обеспечить представителям других стран безопасность во время их пребывания в Москве на параде 9 мая. Российская сторона может совершать в их отношении какие-либо действия и обвинять в этом Украину.

"Украинская сторона не может нести ответственность за происходящее в России", — заметил Владимир Зеленский.

По его словам, РФ может делать разные вещи шаги: поджоги, подрывы и прочее. Именно поэтому Киев не рекомендует с точки зрения безопасности посещать территорию России в эти дни.

"А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", — добавил президент Украины.

Напомним, военнослужащий ВСУ Денис Ярославский говорил, что Владимир Путин объявил перемирие, чтобы провести парад на день победы и обеспечить безопасность гостей.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о желании быстрее добиться постоянного перемирия в Украине.