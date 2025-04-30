Путин объявил перемирие на 9 мая, потому что боится удара по параду в Москве, — военный (видео)

Президент Российской Федерации Владимир Путин стремится к перемирию на 9 мая из-за угрозы атаки Вооруженными Силами Украины парада в Москве.

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Об этом заявил военнослужащий ВСУ Денис Ярославский в эфире "Откровенно". Он добавил, что сейчас украинские дальнобойные средства уже могут достигать Москвы и Красной площади, и россияне об этом знают.

Денис Ярославский о перемирии на 9 мая 1:14 — 3:22

"Это не жест доброй воли, как они там заявляют. Это именно безопасность гостей, которые приедут 9 мая праздновать вместе с Путиным этот их праздник", — уточнил он.

По словам Дениса Ярославского, на празднование 9 мая на Красной площади могут приехать высокопоставленные чиновники из стран-союзников Кремля. Владимир Путин "точно не переживет" стратегического удара во время парада в этот день — ведь любая атака покажет незащищенность Москвы. Военный добавил, что представители дружественных к РФ государств могут бояться приехать на празднование, потому что может прилететь "наша "Трембита".

Для безопасности столицы во время парада Россия вынуждена была бы снять значительную часть систем ПВО с фронта. Однако сейчас в Москве себе этого позволить не могут. Уязвимость российской столицы, по мнению военнослужащего ВСУ, подтверждают успешные атаки украинских беспилотников.

Напомним, объявленное Путиным перемирие в Украине до 9 мая начнет действовать с полуночи с 7 на 8 мая и продлится до полуночи с 10 на 11 мая. На это решение российского лидера отреагировали как в Соединенных Штатах Америки, так и в Украине.

В частности, в Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп требовал постоянного перемирия в Украине. Американский лидер оптимистично настроен на заключение соглашения. В Офисе президента Украины отметили, что перемирие должно быть безусловным, а остальные предложения — лишь тактические игры. А вот опрошенные Фокусом эксперты предупредили, что армия РФ может использовать эту паузу для перегруппировки своих сил и подготовки к дальнейшим наступлениям.