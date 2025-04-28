Путин хочет тишины на параде 9 мая: Зеленский о перемирии в Украине (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на идею российского лидера Владимира Путина ввести перемирие к 9 мая. Нужно добиться полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.

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Запад должен ощутимо давить на Россию с целью завершить полномасштабную войну в Украине, сообщил президент Украины в вечернем обращении.

"Немедленное, полное и безусловное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно. Это то, что может дать основу реальной дипломатии", — заявил глава государства.

Зеленский вспомнил об ударе российской армии дронами "Шахед" по гражданской инфраструктуре в Черкасской области. Специалисты работают над возобновлением поставок газа.

"Россия в который раз ударила по объекту, который не о войне, а о людях. Это произошло еще и на фоне требований мира к России завершать войну, установить тишину", — отметил он.

Каждый день в Украине появляется новое четкое доказательство того, что на Россию нужно ощутимо давить. Москву необходимо заставить прекратить воевать.

По словам Зеленского, полномасштабная война нужна лишь России. Украина не хотела ни секунды этой войны и говорила всегда о максимальной готовности быстро работать с партнерами, кто может помочь установить мир и гарантировать безопасность.

"Россия постоянно все это отвергает и манипулирует миром, пытается обмануть Соединенные Штаты", — подчеркнул он.

Президент Украины заметил очередную попытку манипуляций: все должны ждать 8 мая, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада к 9 мая.

"Мы ценим жизнь людей, а не парады. Поэтому мы считаем, мир считает, что нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать", — заключил он.

Путин объявил перемирие в Украине: когда оно будет действовать?

Объявленное Путиным перемирие в Украине к 9 мая начнет действовать с полуночи с 7 на 8 мая и продлится до полуночи с 10 на 11 мая.

Президент США Дональд Трамп требовал постоянного перемирия в Украине. Американский лидер оптимистично настроен на заключение соглашения.

В Офисе президента Украины быстро отреагировали на идею Путина. Перемирие Украины и России должно быть безусловным, а остальные предложения — всего лишь тактические игры.