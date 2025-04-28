Путін хоче тиші на параді 9 травня: Зеленський про перемир'я в Україні (відео)

Президент України Володимир Зеленський відповів на ідею російського лідера Володимира Путіна ввести перемир'я до 9 травня. Потрібно домогтися повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

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Захід має відчутно тиснути на Росію з метою завершити повномасштабну війну в Україні, повідомив президент України у вечірньому зверненні.

"Негайне, повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно. Це те, що може дати основу реальної дипломатії", — заявив глава держави.

Зеленський згадав про удар російської армії дронами "Шахед" по цивільній інфраструктурі в Черкаській області. Фахівці працюють над відновленням постачання газу.

"Росія вкотре вдарила по об'єкту, який не про війну, а про людей. Це сталося ще й на тлі вимог світу до Росії завершувати війну, встановити тишу", — зазначив він.

Щодня в Україні з'являється новий чіткий доказ того, що на Росію потрібно відчутно тиснути. Москву необхідно змусити припинити воювати.

За словами Зеленського, повномасштабна війна потрібна лише Росії. Україна не хотіла жодної секунди цієї війни і говорила завжди про максимальну готовність швидко працювати з партнерами, хто може допомогти встановити мир і гарантувати безпеку.

"Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обдурити Сполучені Штати", — наголосив він.

Президент України помітив чергову спробу маніпуляцій: усі мають чекати 8 травня, щоб забезпечити тишу Путіна на час параду до 9 травня.

"Ми цінуємо життя людей, а не паради. Тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. Вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати", — підсумував він.

Путін оголосив перемир'я в Україні: коли воно діятиме?

Оголошене Путіним перемир'я в Україні до 9 травня почне діяти з опівночі з 7 на 8 травня і триватиме до опівночі з 10 на 11 травня.

Президент США Дональд Трамп вимагав постійного перемир'я в Україні. Американський лідер оптимістично налаштований на укладення угоди.

В Офісі президента України швидко відреагували на ідею Путіна. Перемир'я України та Росії має бути безумовним, а решта пропозицій — лише тактичні ігри.