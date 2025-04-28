Путін оголосив перемир'я з Україною: Трамп відреагував (відео)

Президент США Дональд Трамп бажає домогтися постійного перемир'я в Україні та припинення вогню. Важливо швидше закінчити велику війну.

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Про це заявила 28 квітня прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт на прес-брифінгу.

Трамп оптимістично налаштований на укладення мирної угоди, заявили в Білому домі

"Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент ясно дав зрозуміти, що хоче постійного перемир'я в Україні, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття", — повідомила вона.

За словами Лівітт, Трамп, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди і зберігає реалістичні переконання.

Прес-секретар Білого дому зазначила, що американський лідер дедалі більше розчаровується президентами Росії та України. Трамп прагне, щоб обидва ворогуючі лідери сіли за стіл переговорів і почали предметно домовлятися.

Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський зробив досить багато спроб для встановлення миру в Україні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив перемир'я в Україні до дня 80-річчя Дня перемоги, яке відзначається 9 травня. Перемир'я в Україні почне діяти з опівночі з 7 на 8 травня і триватиме до опівночі з 10 на 11 травня.

В Україні заявили, що перемир'я з Росією має бути безумовним, а інші варіанти — це тактичні ігри Володимира Путіна.