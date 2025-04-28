"Тактичні ігри": в Україні відреагували на запропоноване Путіним перемир'я (оновлюється)

Припинення вогню має бути безумовним. Інші пропозиції про перемир'я з Україною — це тактичні ігри президента Росії Володимира Путіна.

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Про це написала в Telegram радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дар'я Зарівна.

"Припинення вогню має бути безумовним, тому що все інше — тактичні ігри Путіна", — кратно відреагувала вона.

Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також висловив свою позицію щодо перемир'я України з РФ. На його думку, припинення вогню має бути повним і всеосяжним.

"Усе, що не є всеосяжним припиненням вогню, є російською маніпуляцією в інформаційних і військових цілях, спробою приховати наміри продовжувати війну", — вважає він.

Путін оголосив перемир'я: коли і як воно діятиме?

Володимир Путін вирішив оголосити про перемир'я в Україні на фронті в день 80-річчя російського "Дня перемоги" 9 травня "з гуманітарних міркувань".

Оголошене сьогодні перемир'я триватиме з 0:00 години з 7 на 8 травня до 0:00 години з 10 на 11 травня. Російська сторона обіцяє зупинити всі бойові дії на час того, як Путін оголосив перемир'я.

Москва просить Київ наслідувати цей приклад і в разі порушень з боку України ЗС РФ дадуть "адекватну й ефективну відповідь".

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