"Тактические игры": в Украине отреагировали на предложенное Путиным перемирие (обновляется)

Прекращение огня в должно быть безусловным. Другие предложения о перемирии с Украиной — это тактические игры президента России Владимира Путина.

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Об этом написала в Telegram советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная.

"Прекращение огня должно быть безусловным, потому что все остальное — тактические игры Путина", — кратно отреагировала она.

Тем временем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также выразил свою позицию по поводу перемирия Украины с РФ. По его мнению, прекращение огня должно быть полным и всеобъемлющим.

"Все, что не является всеобъемлющим прекращением огня является российской манипуляцией в информационных и военных целях, попыткой скрыть намерения продолжать войну", — считает он.

Путин объявил перемирие: когда и как оно будет действовать?

Владимир Путин решил объявить о перемирии в Украине на фронте в день 80-летия российского "Дня победы" 9 мая "из гуманитарных соображений".

Объявленное сегодня перемирие продлится с 0:00 часов с 7 на 8 мая до 0:00 часов с 10 на 11 мая. Российская сторона обещает остановить все боевые действия на время того, как Путин объявил перемирие.

Москва просит Киев последовать данному примеру и в случае нарушений со стороны Украины ВС РФ дадут "адекватный и эффективный ответ".

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