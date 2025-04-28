Невступление в НАТО и признание ВОТ: Лавров назвал условия начала переговоров РФ и Украины

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров перечислил условия для начала мирных переговоров РФ и Украины и достижения прекращения огня.

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Об этом российский министр иностранных дел сказал в интервью бразильской газете "O Globo", опубликованном на сайте Министерства обороны РФ 28 апреля.

По словам Лаврова, позиция РФ относительно условий достижения перемирия хорошо известна и остается неизменной:

невступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО), подтверждение Киевом нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года;

преодоление последствий "правления сформированного в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве", включая его "действия по законодательному и физическому уничтожению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия";

международное признание принадлежности Крыма, Севастополя, так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики", Херсонщины и Запорожья к России.

Также министр иностранных дел страны-агрессора заявил, что на повестке дня остаются задачи "демилитаризации и денацификации Украины", отмены международных санкций против РФ, судебных исков и ордеров на арест и возвращения "замороженных" западными странами российских активов.

Лавров отметил, что все обязательства украинской стороны должны "быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и бессрочный характер".

"Мы также будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, создаваемых враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах", — сказал глава МИД России.

Кроме того, он напомнил, что с сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел законодательный запрет на переговоры с РФ, и для возобновления диалога его нужно будет отменить.

Переговоры РФ и Украины: что известно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью каналу CBS 27 апреля заявлял, что Кремль готов дать согласие на "безусловное" перемирие в Украине, однако отмечал, что Москва не согласится на продолжение поставок вооружения украинской армии после прекращения огня.

Кроме того, Сергей Лавров отверг стремление администрации президента США Дональда Трампа контролировать Запорожскую АЭС и обвинил Украину в атаках на станцию.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 28 апреля заявил, что в Кремле ждут от Киева сигнала для возобновления прямых мирных переговоров РФ и Украины.