Объект "в надежных руках": в МИД РФ отвергли желание Трампа контролировать Запорожскую АЭС

Россия при необходимости объяснит США невозможность изменения контроля над Запорожской АЭС. Принадлежность станции — один из самых спорных моментов переговоров по Украине

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Москва не получала от Вашингтона предложений по передаче управления ЗАЭС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому каналу CBS.

Запорожская АЭС находится в оккупированном городе Энергодар Запорожской области.

Российская сторона готова пояснить, что Запорожской АЭС сейчас управляет госкорпорация "Росатом". Персонал МАГАТЭ постоянно присутствует на площадке и следит за ситуацией, добавил глава МИД.

При этом он обвинил Украину в попытках атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе.

"Требования безопасности полностью выполняются. АЭС в надежных руках. Не думаю, что возможны какие-то изменения", — указал он.

Заявления Лаврова прозвучали на фоне обсуждений текста возможного мирного плана администрации Дональда Трампа.

Согласно новому документу, Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС, фактически станцией управляют Штаты, а электроэнергия распределяется между обеими странами. Территориям возле ЗАЭС присваивается нейтральный статус.

В Госдуме России считают принадлежность Запорожской АЭС одним из самых спорных моментов текста возможного мирного соглашения. По словам первого замглавы комитета по международным делам Алексея Чепы, РФ не отдаст никому контроль над Запорожской АЭС.

"Это будет все равно, что оставить в российской предбрюшине мину замедленного действия", — пояснил он.

Напомним, эксперты подсчитали, сколько лет потребуется на восстановление Запорожской АЭС. Процесс может растянуться до 10 лет после завершения большой войны.

The Wall Street Journal писала о желании Трампа установить американский контроль над территориями возле ЗАЭС. Киеву озвучили такое предложение относительно недавно.