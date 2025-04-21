"Нейтральная территория": СМИ узнали, что Трамп хочет взять под контроль США кусок Украины

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность взятия под американский контроль территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

Территории вокруг ЗАЭС Белый дом предлагает объявить "нейтральной территорией", которая могла бы находиться под контролем США.

В материале издания указано, что такое предложение, среди прочих, было сделано Киеву на прошлой неделе в Париже с целью завершить войну.

Журналисты также узнали, что, скорее всего, Запорожская АЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые РФ захватила после 2022 года и удерживает до сих пор.

Кроме того, авторы материала подчеркнули, что в марте этого года Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским уже поднимал вопрос о возможности приобретения США украинских электростанций, включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры".

Напомним, 17 апреля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что США и Украина могут совместно возобновить работу Запорожской АЭС.

В марте СМИ также писали о том, что администрация Трампа хочет включить ЗАЭС в соглашение о полезных ископаемых.