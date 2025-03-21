Расширяют требования: США хотят включить ЗАЭС в сделку о минералах, — FT

Как пишет издание, администрация Трампа считает, что экономические инвестиции США в Украину станут достаточной гарантией безопасности и предотвратят новое вторжение России после прекращения огня.

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Администрация Дональда Трампа хочет включить в сделку по минералам еще и атомные электростанции в Украине. Отмечается, что в США расширяют экономические требования к Киеву. Среди прочего Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто владеет и контролирует совместный инвестиционный фонд. Об этом сообщили два неназванных чиновника в Киеве, пишет FT.

Это будет означать возобновление еще не подписанного соглашения о минералах, которое было составлено за несколько дней до того, как президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский публично поссорились в Белом доме.

Выступая в Белом доме 20 марта, Трамп сказал, что США стремятся подписать соглашения о редкоземельных металлах и минералах по всему миру, но Украина находится в центре внимания.

"У нас очень хорошо идут дела в отношении Украины и России, и одна из вещей, которую мы делаем, — это подписание соглашения в отношении редкоземельных металлов с Украиной в самое ближайшее время", — сказал он, но не предоставил дополнительных подробностей.

Украинские официальные лица заявили, что обеспокоены тем, что на них будут оказывать давление с целью получения невыгодных условий в более широкой сделке, особенно после того, как Вашингтон временно приостановил поставки оружия и обмен разведданными с Киевом в начале марта.

Трамп и Зеленский во время телефонного разговора на этой неделе обсудили электроснабжение Украины и атомные электростанции.

"Президент Трамп сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергетики и коммунальных услуг", — сказано в официальном отчете после беседы. Также отмечается, что если АЭС будет владеть США, то это обеспечит им "лучшую защиту".

Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга с журналистами 19 марта, что он обсуждал с Трампом только один ядерный объект: Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, которая находится под контролем ВС РФ с 2022 года.

Администрация Трампа утверждает, что американские экономические инвестиции в Украину являются достаточной гарантией безопасности, чтобы не допустить нового вторжения России после прекращения огня.

В феврале Украина и США достигли рамочного соглашения о совместной разработке минеральных ресурсов Украины, включая нефть и газ. Сделка, датированная 25 февраля, представляла собой сокращенную версию первоначального предложения администрации Трампа.

Более раннее упоминание о потенциальных 500 млрд долларов доходов от добычи полезных ископаемых было опущено, в то время как существующие минеральные проекты, уже вносящие вклад в государственные финансы Украины, также были исключены.

Также была добавлена ​​строка, в которой указывалось, что США "поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира".

Однако соглашение, которое Киев считал удовлетворительным, остается неподписанным, поскольку обе стороны ведут сложные переговоры, включающие более широкие экономические и вопросы безопасности, заявили украинские и американские официальные лица.

"Мы готовы его подписать. Было бы странно его игнорировать", — сказал высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.

Два высокопоставленных украинских чиновника, участвовавших в переговорах с США по минеральным ресурсам Украины, заявили, что администрация Трампа пока не представила Киеву новых условий.

"Но я понимаю, что… они работают над более масштабным соглашением", — сказал один из чиновников.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что "экономическое партнерство, связанное с критически важными минералами, энергетикой и экономическим ростом для обеих стран, остается предметом обсуждения", прежде чем добавить: "На данный момент мы вышли за его рамки, чтобы сосредоточиться на широком прекращении огня и пути к прочному миру".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атомные электростанции принадлежат народу Украины и не являются частной собственностью. Поэтому вопрос передачи США права собственности на все украинские АЭС точно не обговаривается.

Тем временем министр энергетики США Крис Райт ранее заявил о готовности Штатов управлять всеми украинскими АЭС, если это приблизит мир. При этом он говорил, что в США достаточно квалифицированных специалистов для такой миссии.