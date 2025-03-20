Управление всеми АЭС Украины: Зеленский рассказал, получат ли США это право (видео)
Президент уверяет, что атомные электростанции — это собственность народа Украины. Американцам могут разрешить лишь инвестировать и модернизировать их.
Атомные электростанции принадлежат народу Украины и не являются частной собственностью. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
"Все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это государственные АЭС, а не частная собственность", — указал он.
Вопрос передачи США права собственности на все украинские АЭС точно не обговаривается, заверил глава государства.
Зеленский в своем выступлении коснулся темы временно оккупированной Запорожской области и города Энергодар, где находится принадлежащая Украине АЭС. По его словам, вопрос ее принадлежности признают разные международные институции.
Читать также
Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам: детали разговора
Газ в Украине подорожает: какими будут новые тарифы для населения
Прикрывал F-16 и бросал бомбы: в РФ заявили о боях с ВСУ на Белгородщине и эвакуации населения
"Терпеть не будем": украинцы отправили в РФ письма дронами, которые атаковали Московскую область
"Если ЗАЭС не вернется под контроль Украины, она работать не сможет ни на кого, так как это незаконно", — продолжил Зеленский.
Если Вашингтон рассматривает вариант инвестиций и модернизации ЗАЭС, то это — открытый вопрос, который можно обсуждать. Но о передаче в собственность США украинских АЭС речь не ведется, заключил президент.
Тем временем министр энергетики США Крис Райт ранее заявил о готовности Штатов управлять всеми украинскими АЭС, если это приблизит мир. При этом он говорил, что в США достаточно квалифицированных специалистов для такой миссии.
Фокус уже писал, что Зеленский с Трампом во время телефонной беседы 19 марта обсуждали проблему работы Запорожской атомной электростанции.
В феврале 2025 года ВС РФ ударили дроном с фугасной боевой частью по объекту "Укрытие" на Чернобыльской атомной станции. Объект строили несколько стран, включая США и Европу.
Читать также
Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам: детали разговора
Необъявленное перемирие: о чем реально договорились Трамп и Путин и что осталось за кадром
Нейтрализовать Украину: чего добился Путин во время переговоров с Трампом
В России заявили, что сбивали собственные дроны, чтобы выполнить соглашение с Трампом