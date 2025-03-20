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Политика Российско-украинская война

Управление всеми АЭС Украины: Зеленский рассказал, получат ли США это право (видео)

Запорожская АЭС, заєс, атомная станция
Фото: Sputnik | Штаты готовы управлять всеми украинскими АЭС, если это приблизит мир

Президент уверяет, что атомные электростанции — это собственность народа Украины. Американцам могут разрешить лишь инвестировать и модернизировать их.

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Атомные электростанции принадлежат народу Украины и не являются частной собственностью. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Зеленский коснулся темы временно оккупированной Запорожской области

"Все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это государственные АЭС, а не частная собственность", — указал он.

Вопрос передачи США права собственности на все украинские АЭС точно не обговаривается, заверил глава государства.

Зеленский в своем выступлении коснулся темы временно оккупированной Запорожской области и города Энергодар, где находится принадлежащая Украине АЭС. По его словам, вопрос ее принадлежности признают разные международные институции.

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"Если ЗАЭС не вернется под контроль Украины, она работать не сможет ни на кого, так как это незаконно", — продолжил Зеленский.

Если Вашингтон рассматривает вариант инвестиций и модернизации ЗАЭС, то это — открытый вопрос, который можно обсуждать. Но о передаче в собственность США украинских АЭС речь не ведется, заключил президент.

Тем временем министр энергетики США Крис Райт ранее заявил о готовности Штатов управлять всеми украинскими АЭС, если это приблизит мир. При этом он говорил, что в США достаточно квалифицированных специалистов для такой миссии.

Фокус уже писал, что Зеленский с Трампом во время телефонной беседы 19 марта обсуждали проблему работы Запорожской атомной электростанции.

В феврале 2025 года ВС РФ ударили дроном с фугасной боевой частью по объекту "Укрытие" на Чернобыльской атомной станции. Объект строили несколько стран, включая США и Европу.

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