Управление всеми АЭС Украины: Зеленский рассказал, получат ли США это право (видео)

Президент уверяет, что атомные электростанции — это собственность народа Украины. Американцам могут разрешить лишь инвестировать и модернизировать их.

Related video

Атомные электростанции принадлежат народу Украины и не являются частной собственностью. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Зеленский коснулся темы временно оккупированной Запорожской области

"Все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это государственные АЭС, а не частная собственность", — указал он.

Вопрос передачи США права собственности на все украинские АЭС точно не обговаривается, заверил глава государства.

Зеленский в своем выступлении коснулся темы временно оккупированной Запорожской области и города Энергодар, где находится принадлежащая Украине АЭС. По его словам, вопрос ее принадлежности признают разные международные институции.

"Если ЗАЭС не вернется под контроль Украины, она работать не сможет ни на кого, так как это незаконно", — продолжил Зеленский.

Если Вашингтон рассматривает вариант инвестиций и модернизации ЗАЭС, то это — открытый вопрос, который можно обсуждать. Но о передаче в собственность США украинских АЭС речь не ведется, заключил президент.

Тем временем министр энергетики США Крис Райт ранее заявил о готовности Штатов управлять всеми украинскими АЭС, если это приблизит мир. При этом он говорил, что в США достаточно квалифицированных специалистов для такой миссии.

Фокус уже писал, что Зеленский с Трампом во время телефонной беседы 19 марта обсуждали проблему работы Запорожской атомной электростанции.

В феврале 2025 года ВС РФ ударили дроном с фугасной боевой частью по объекту "Укрытие" на Чернобыльской атомной станции. Объект строили несколько стран, включая США и Европу.