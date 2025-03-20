Управління всіма АЕС України: Зеленський розповів, чи отримають США це право (відео)

Президент запевняє, що атомні електростанції — це власність народу України. Американцям можуть дозволити лише інвестувати та модернізувати їх.

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Атомні електростанції належать народу України і не є приватною власністю. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Зеленський торкнувся теми тимчасово окупованої Запорізької області

"Усі атомні електростанції належать народу України. Це державні АЕС, а не приватна власність", — зазначив він.

Питання передачі США права власності на всі українські АЕС точно не обговорюється, запевнив глава держави.

Зеленський у своєму виступі торкнувся теми тимчасово окупованої Запорізької області та міста Енергодар, де розташована АЕС, що належить Україні. За його словами, питання її приналежності визнають різні міжнародні інституції.

"Якщо ЗАЕС не повернеться під контроль України, вона працювати не зможе ні на кого, тому що це незаконно", — продовжив Зеленський.

Якщо Вашингтон розглядає варіант інвестицій і модернізації ЗАЕС, то це — відкрите питання, яке можна обговорювати. Але про передачу у власність США українських АЕС не йдеться, підсумував президент.

Тим часом міністр енергетики США Кріс Райт раніше заявив про готовність Штатів керувати всіма українськими АЕС, якщо це наблизить мир. При цьому він говорив, що у США достатньо кваліфікованих фахівців для такої місії.

Фокус уже писав, що Зеленський із Трампом під час телефонної розмови 19 березня обговорювали проблему роботи Запорізької атомної електростанції.

У лютому 2025 року ЗС РФ вдарили дроном із фугасною бойовою частиною по об'єкту "Укриття" на Чорнобильській атомній станції. Об'єкт будували кілька країн, включно зі США та Європою.