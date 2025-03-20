Деокупації недостатньо: Зеленський не проти, щоб США відновили роботу ЗАЕС

За словами українського президента, на відновлення атомної станції піде не менше двох років.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в розмові з американським колегою Дональдом Трампом обговорив можливість допомоги США у відновленні Запорізької атомної електростанції, яка з кінця лютого 2022 року перебуває під контролем російських військ. Про це Зеленський повідомив під час онлайн-пресконференції після розмови з Трампом.

"Я сказав, що тільки деокупації станції недостатньо, тому що там має бути інфраструктура — водозабезпечення, технічний персонал і ще дуже багато кроків для того, щоб за півтора-два з половиною роки станція почала приносити гроші, електрику для людей. Це моє бачення", — розповів Зеленський.

Президент України зазначив, що Трамп запитав у розмові, чи можуть США відновити станцію. На що він відповів, що це можливо.

"Так, якщо можна модернізувати, вкладати гроші. Це можна обговорювати, але ми говорили тільки про одну станцію", — сказав президент України.

Раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським запропонував передати українські АЕС у власність США.

Лівітт розповіла, що президент США обговорив із Зеленським українське електропостачання та атомні електростанції.

"Він сказав, що США могли б бути дуже корисними в забезпеченні роботи цих станцій. Якби США володіли цими станціями, це було б найкращим захистом цієї інфраструктури і підтримкою української енергетичної інфраструктури", — заявила прес-секретар Білого дому.

Нагадаємо, що 19 березня під час розмови з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський дав згоду на взаємне з РФ припинення ударів по енергооб'єктах.