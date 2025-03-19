Зеленський у розмові з Трампом погодився на припинення ударів по енергооб'єктах РФ, — Bloomberg
Кореспондентка видання з посиланням на інсайдерів повідомляє, що президент України підтримав пропозицію Трампа і погодився не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії.
Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський дав згоду на взаємне з РФ припинення ударів по енергооб'єктах, повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
"Зеленський підтримує пропозицію припинити удари по енергетичних об'єктах і обговорив часткове перемир'я під час телефонного дзвінка з президентом Трампом", — повідомила ведуча.
За словами кореспондентки видання, Володимир Зеленський сказав, що він згоден не завдавати ударів по російських об'єктах енергетичної інфраструктури.
"Тож це крок уперед, хоча, звісно, це лише часткове перемир'я", — зазначила журналістка.
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Офіційних коментарів від адміністрацій президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа на момент публікації матеріалу не було.
Відмова від ударів по енергооб'єктах: що відомо
19 березня відбулася розмова Трампа і Зеленського, яку президент США оцінив як "дуже гарну" і заявив про "просування вперед" у переговорному процесі.
18 березня Дональд Трамп говорив із Володимиром Путіним, після чого в Кремлі заявили, що російський президент підтримав ідею про відмову від ударів по енергооб'єктах на 30 днів.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи розмову Трампа і Путіна, сказав, що Україна готова до взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак відповідатиме, якщо РФ продовжить бити по українських енергооб'єктах.
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