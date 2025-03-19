Зеленский в разговоре с Трампом согласился на прекращение ударов по энергообъектам РФ, — Bloomberg

Корреспондентка издания со ссылкой на инсайдеров сообщает, что президент Украины поддержал предложение Трампа и согласился не наносить удары по энергетической инфраструктуре в России.

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Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский дал согласие на взаимное с РФ прекращение ударов по энергообъектам, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Зеленский поддерживает предложение прекратить удары по энергетическим объектам и обсудил частичное перемирие во время телефонного звонка с президентом Трампом", — сообщила ведущая.

По словам корреспондента издания, Владимир Зеленский сказал, что он согласен не наносить удары по российским объектам энергетической инфраструктуры.

"Поэтому это шаг вперед, хотя, конечно, это лишь частичное перемирие", — отметила журналистка.

Официальных комментариев от администраций президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа на момент публикации материала не было.

Отказ от ударов по энергообъектам: что известно

19 марта состоялся разговор Трампа и Зеленского, который президент США оценил как "очень хороший" и заявил о "продвижении вперед" в переговорном процессе.

18 марта Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным, после чего в Кремле заявили, что российский президент поддержал идею об отказе от ударов по энергообъектам на 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разговор Трампа и Путина, сказал, что Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, однако будет отвечать, если РФ продолжит бить по украинским энергообъектам.