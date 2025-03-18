Україна готова до взаємного припинення ударів по енергетиці, — Зеленський

Український президент зазначив, що перемир'я має бути двостороннім, і якщо РФ продовжить бити по українській енергетиці — Україна відповідатиме.

Related video

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розмову президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, яка відбулася 18 березня. Він сказав, що Київ підтримає пропозицію Вашингтона припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Про це український лідер заявив під час спілкування з журналістами, передає "Суспільне".

"Росія та Україна, за посередництва США, можуть домовитись не бити по енергетичній інфраструктурі. Наша сторона буде це підтримувати. Але не може бути так, що Росія битиме по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати. Ми будемо відповідати", — сказав Зеленський.

Більше деталей щодо цієї угоди Зеленський планує отримати під час розмови з президентом Трампом.

"Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці", — зазначив президент України.

Нагадаємо, під час розмови з Дональдом Трампом 18 березня Володимир Путін підтримав 30-денну відмову від ударів по енергооб'єктах і заявив, що 19 березня відбудеться обмін полоненими між російською та українською сторонами за формулою 175 на 175.

У Повітряних силах Збройних сил України після розмови Трампа і Путіна повідомили про запуск російських БПЛА з 4 напрямків по українській території.