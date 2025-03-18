Після відмови від ударів по енергооб'єктах: РФ запустила по Україні БПЛА з 4 напрямків, подробиці

Моніторингові канали також фіксують виведення в Чорне море чотирьох ракетоносіїв, їх загальний залп — до 32 "Калібрів". Повітряна тривога вже оголошена в декількох областях.

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На тлі телефонних переговорів між президентами Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та Російської Федерації Володимиром Путіним ворог здійснив пуски БПЛА відразу з чотирьох напрямків. Також у море виведено 4 ракетоносії. В деяких областях оголошено повітряну тривогу. Фокус розповідає, що відомо станом на зараз.

Зокрема, моніторингові канали повідомляють, що пуски БпЛА типу "Shahed-136/131" відбулись з чотирьох напрямків:

з полігону Навля, Брянська область;

з мису Чауда, Крим;

з міста Міллерово, Ростовська область;

з міста Орел.

Повітряні тривоги оголошені в декількох областях України. Зокрема, небезпека наразі актуальна в Чернігівській, Сумській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях (крім столиці) та Автономній республіці Крим.

В Повітряних силах Збройних сил України додали, що ворожі БпЛА спостерігаються відразу в декількох напрямках, зокрема:

на сході Чернігівщини в напрямку Київщини;

в Сумській області в сторону Чернігівської;

також "Шахеди" помічені на півдні Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини й в самій Дніпропетровській області;

під загрозою застосування ворогом ударних БпЛА також Київська область.

Моніторингові канали також повідомляють про виведення в Чорне море чотирьох ракетоносіїв. Загальний залп – до 32 ракет типу "Калібр". Нині в акваторії працює розвідувальний БпЛА.

Нагадаємо, 17 березня президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером РФ Володимиром Путіним. Він зазначав, що за вихідні "було виконано багато роботи".

Телефонна розмова лідерів двох країн відбулась 18 березня. Під час діалогу вони продовжили детальний обмін думками щодо ситуації навколо України. Президент РФ підтримав ідею президента США про взаємну з Україною відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. У Кремлі заявили, що Путін віддав таку команду військовим.