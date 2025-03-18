После отказа от ударов по энергообъектам: РФ запустила по Украине БПЛА с 4 направлений, подробности

Мониторинговые каналы также фиксируют вывод в Черное море четырех ракетоносителей, их общий залп — до 32 "Калибров". Воздушная тревога уже объявлена в нескольких областях.

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На фоне телефонных переговоров между президентами Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и Российской Федерации Владимиром Путиным враг осуществил пуски БПЛА сразу с четырех направлений. Также в море выведено 4 ракетоносителя. В некоторых областях объявлена воздушная тревога. Фокус рассказывает, что известно по состоянию на сейчас.

В частности, мониторинговые каналы сообщают, что пуски БпЛА типа "Shahed-136/131" состоялись с четырех направлений:

с полигона Навля, Брянская область;

с мыса Чауда, Крым;

из города Миллерово, Ростовская область;

из города Орел.

Воздушные тревоги объявлены в нескольких областях Украины. В частности, опасность сейчас актуальна в Черниговской, Сумской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях (кроме столицы) и Автономной республике Крым.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины добавили, что вражеские БпЛА наблюдаются сразу в нескольких направлениях, в частности:

на востоке Черниговщины в направлении Киевщины;

в Сумской области в сторону Черниговской;

также "Шахеды" замечены на юге Запорожской области в направлении Днепропетровщины и в самой Днепропетровской области;

под угрозой применения врагом ударных БпЛА также Киевская область.

Мониторинговые каналы также сообщают о выводе в Черное море четырех ракетоносителей. Общий залп — до 32 ракет типа "Калибр". Сейчас в акватории работает разведывательный БпЛА.

Напомним, 17 марта президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. Он отмечал, что за выходные "было выполнено много работы".

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 18 марта. Во время диалога они продолжили детальный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Президент РФ поддержал идею президента США о взаимном с Украиной отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. В Кремле заявили, что Путин отдал такую команду военным.