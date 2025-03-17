Запорожская АЭС и уступки территорий: Трамп анонсировал разговор с Путиным об Украине

Американский лидер рассказал, что за выходные "было выполнено много работы". По его словам, Вашингтон хочет увидеть, можно ли будет закончить войну в Украине.

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что поговорит с лидером РФ Владимиром Путиным уже в этот вторник. Его заявление передали в CNN 17 марта.

"Я думаю, что у нас все достаточно хорошо с Россией. Мы посмотрим, будет ли у нас что объявить, возможно, до вторника. Во вторник я буду говорить с президентом Путиным", — рассказал политик во время общения с журналистами на борту Air Force One.

По словам Трампа, "за выходные было сделано много работы". Теперь Вашингтон хочет увидеть, сможет ли "положить конец этой войне".

"Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", — подчеркнул американский президент.

Он добавил, что уже многое было обсуждено "с обеих сторон". Трамп рассказал, что переговоры будут включать вопросы земли и электростанций. Он отметил, что многие территории "уже не такие, какими были до войны". Также уже обсуждается "распределение определенных активов".

В Bloomberg уточнили, что в ответ на вопрос об уступках, которые Вашингтон будет требовать от Кремля, президент США отметил, что значительная часть дискуссии будет касаться территорий.

"Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях — это, знаете, большой вопрос", — сказал он.

Напомним, спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф информировал, что на этой неделе может состояться телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он отметил, что американский лидер "хочет положить этому конец".

Аналитики ISW передавали, что Россия пытается усилить пропаганду, чтобы сорвать переговорный процесс. Отмечалось, что Кремль готовится усилить нарратив о якобы совершенных ВСУ военных преступлениях в Курской области РФ. Цель — подорвать доверие к Украине.