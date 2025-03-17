"Будет угрожать и Харькову, и Запорожью": в ISW объяснили, как Путин может использовать перемирие

Аналитики подчеркнули, что Москва строит автомагистраль и железную дорогу, которые должны соединить крупные города на временно оккупированных территориях Украины с Россией.

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ВС РФ могут использовать 30-дневное перемирие для подготовки к форсированию реки Днепр, поскольку президент России Владимир Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Войска РФ на Днепре могли бы использовать перемирие для подготовки к чрезвычайно сложной задаче беспрепятственного форсирования реки, что значительно повысило бы вероятность успеха в этой операции", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что российские войска находятся на противоположном от Херсона берегу Днепра: примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова.

"Остановка хорошо подготовленного крупного механизированного наступления на морозе — чрезвычайно редкое явление на войне, а это означает, что возобновление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей", — отметили в ISW.

Эксперты подчеркнули, что РФ строит автомагистраль и железную дорогу, которые должны соединить крупные города на временно оккупированных территориях Украины с Россией, что усилит способности россиян обеспечивать необходимым оружием и материалами армию на случай будущего российского наступления на юге Украины.

"Украине, вероятно, понадобится еще большая армия с большими возможностями, чтобы играть свою решающую роль в сдерживании и, если необходимо, поражении будущей агрессии вдоль нынешней линии фронта (как внутри Украины, так и вдоль международной границы с Россией) протяженностью более 2100 километров", — говорится в отчете.

В ISW отметили, что постоянные требования Кремля уступить неоккупированные украинские территории свидетельствуют о том, что Путин остается "преданным этим территориальным целям, несмотря на продолжающиеся переговоры".

Напомним, в предыдущем отчете аналитики ISW заявили, что Кремль пытается сорвать переговоры о 30-дневном перемирии.

15 марта президент Финляндии Александр Стубб заявил, что РФ просто "тянет время" и не хочет мира с Украиной.