"Дьявол в деталях": реализация перемирия зависит от ответа США на требования РФ, — Зеленский

Украинский президент убежден, что РФ будет пытаться затянуть переговоры, чтобы отсрочить соответствующие процессы. По его мнению, именно максимальные санкции США способны заставить Россию отказаться от затягивания процесса.

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Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что РФ будет пытаться затянуть переговорный процесс по прекращению огня. Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами, сообщает Укринформ.

По словам главы государства, россияне говорят, что они выступают за прекращение огня, однако потом говорят "но", а "после "но", как говорится, дьявол в деталях".

"Потому что они начинают предлагать вам детали для того, чтобы втянуть в диалог для того, чтобы сделать отсрочку тех или иных процессов. Отсрочка окончания войны или ceasefire в данном контексте как одного из первых пунктов плана окончания войны", — сказал глава государства.

По мнению украинского президента, именно применение максимальных санкций со стороны США против РФ могут быть ответом на российские предложения о прекращении огня.

"Первое — это санкции. Я думаю, что так же мы будем говорить о том, может ли быть сильная помощь Украине. Пока что разблокирован обмен разведданными и разблокирована помощь, которая шла. Пока мы не говорим о том или ином новом шаге по сильной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Думаю, что это будет зависеть от того, чем закончится именно этот шаг по тишине на 30 дней", — подчеркнул Зеленский.

Также глава государства отметил, что контроль за соблюдением режима прекращения огня может совершать спутниковая и совместная разведка приобщенных к этому процессов стран, даже с использованием дронов.

"Отслеживать нарушения, возможно, на мой взгляд, следующими шагами: первый шаг — спутник, второй шаг — это intelligence, совместная разведка Америки с Украиной. Если Америка будет получать (весь) объем такой информации от украинской стороны и от русской, я думаю, что можно все это на сегодня контролировать", — подчеркнул Зеленский, добавив, что риски повторного вторжения могут предотвратить соответствующий контингент, "как дополнительная сила" и 100% защита ПВО.

Ранее стало известно, что Путин передал Трампу свою позицию относительно перемирия в Украине. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль испытывает "сдержанный оптимизм" относительно завершения российско-украинской войны.

Впоследствии сообщалось, как Киев предлагает заключить соглашение о редкоземельных ресурсах с США. Текст соглашения об украинских полезных ископаемых уже полностью доработан и не предусматривает никаких изменений: осталось только, чтобы Белый дом выбрал дату и время подписания.