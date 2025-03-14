"Дополнительные сигналы": Путин передал Трампу свою позицию по перемирию в Украине

Кремль испытывает "сдержанный оптимизм" относительно завершения российско-украинской войны, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

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Президент Российской Федерации Владимир Путина сообщил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу о своем отношении к 30-дневному перемирию на российско-украинской войне. Дополнительную информацию по этому вопросу в Белый дом повез специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Об этом спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал росСМИ, написало "РИА Новости".

Песков пообщался с российскими журналистами на различные политические темы, в том числе — о встрече Путина и Виткоффа, которая состоялась поздно вечером 13 марта. По его словам, через спецпредставителя Трамп получит подробную информацию о том, как в Кремле смотрят на перемирие.

"Российской стороне предоставлена дополнительная информация. И через Виткоффа Путин передал информацию дополнительные сигналы для президента Трампа. Вот все, что можно сказать", — объяснил он.

В коротком фрагменте заявления Пескова, которое опубликовало росСМИ, нет других деталей. При этом приводится его другое заявление, в котором он говорит о том, что "есть основания испытывать осторожный оптимизм в вопросе урегулирования в Украине". Также представитель Кремля подтвердил, что в Москве признают необходимость разговора с Дональдом Трампа, но пока точная дата не установлена.

"Путин поддерживает позицию Трампа по урегулированию в Украине, но озвучил вопросы, на которые нужно совместно найти ответ. И Россия, и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен", — привели журналисты слова Пескова.

Также представитель российского президента передал приглашения для западных инвесторов, которые могут прийти на рынок РФ, заявил спикер Путина.

30-дневное перемирие — детали

Отметим, 13 марта президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко высказался относительно 30-дневного перемирия. Прежде всего он заявил, что рассматривает такую возможность, но видит несколько препятствий. Среди них — то, что Украина за это время перевооружится. Кроме того, глава Кремля вспомнил об успехах РФ в Курской области и на поле боя на востоке и объяснил, что будет проблема с мониторингом тысячекилометровой линии фронта.

Напоминаем, 13 марта двое чиновников, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова и советник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, более четко выразили отношение Кремля к перемирию. Между тем появилось заявление Трампа, который увидел положительный сигнал, но хотел бы услышать больше конкретики.