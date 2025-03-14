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Політика

"Додаткові сигнали": Путін передав Трампу свою позицію щодо перемир'я в Україні

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Фото: Sky News | Володимир Путін передав у Білий дім ставлення до перемир'я (ілюстративне фото)

Кремль відчуває "стриманий оптимізм" щодо завершення російсько-української війни, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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Президент Російської Федерації Володимир Путіна повідомив президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу про своє ставлення до 30-денного перемир'я на російсько-українській війні. Додаткову інформацію щодо цього питання у Білий дім повіз спеціальний представник з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Про це речник Кремля Дмитро Пєсков розповів росЗМІ, написало "РИА Новости".

Пєсков поспілкувався з російськими журналістами на різні політичні теми, у тому числі — про зустріч Путіна та Віткоффа, яка відбулась пізно увечері 13 березня. З його слів, через спецпредставника Трамп отримає детальну інформацію про те, як у Кремлі дивляться на перемир'я.

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"Російській стороні надано додаткову інформацію. І через Віткоффа Путін передав інформацію додаткові сигнали для президента Трампа. Ось все, що можна сказати", — сказав він.

У короткому фрагменті заяви Пєскова, яку опублікувало росЗМІ, немає інших деталей. При цьому наводиться його інша заява, у якій він говорить про те, що "є підстави відчувати обережний оптимізм у питанні врегулювання в Україні". Також речник Кремля підтвердив, що у Москві визнають необхідність розмови з Дональдом Трампа, але поки точна дата не встановлені.

"Путін підтримує позицію Трампа щодо врегулювання в Україні, але озвучив питання, на які потрібно спільно знайти відповідь. І Росія, і США розуміють, що розмова Путіна і Трампа потрібна", — навели журналісти слова Пєскова.

Також представник російського президента передав запрошення для західних інвесторів, які можуть прийти на ринок РФ, заявив речник Путіна.

30-денне перемир'я — деталі

Зазначимо, 13 березня президент Володимир Путін під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком висловився щодо 30-денного перемир'я. Найперше він заявив, що розглядає таку можливість, але бачить кілька перешкод. Серед них — те, що Україна за це час переозброїться. Крім того, очільник Кремля згадав про успіхи РФ в Курській області та на полі бою на сході і пояснив, що буде проблема з моніторингом тисячокілометрової лінії фронту.

Нагадуємо, 13 березня двоє чиновників, речниця МЗС РФ Марія Захарова та радник з зовнішньо політичних питань Юрій Ушаков, більш чітко висловили ставлення Кремля до перемир'я. Тим часом з'явилась заява Трампа, який побачив позитивний сигнал, але хотів би почути більше конкретики.

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