США відмовились від тиску на Україну: які переваги повернув Білий дім, — The Guardian
Україні повернули усі можливості винищувача F-16, який дозволяє здобути перевагу на полі бою, написав аналітик.
Сполучені Штати Америки добились від України згоди на 30-денне припинення вогню, але для цього їм довелось скасувати тиск на українців. Після домовленостей у Саудівській Аравії Білий дім очікує рішення Російської Федерації, яка продовжує активно воювати на східному фронті. Про заходи, на які пішов Вашингтон, щоб переконати Київ, ідеться в аналітичній статті видання The Guardian.
Видання опублікувало аналіз ситуації щодо перемир'я від редактора Дена Саббага. Ден зауважив, що відбувся "запаморочливий поворот" у ставленні Білого дому до України. Він нагадав дві події.Перша — сварка в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Друга — негайне відновлення військової допомоги Пентагону. Після цього Саббаг підсумував, що США були змушені припинити тиск, щоб отримати бажані домовленості про припинення вогню.
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"Очевидна відмова Білого дому від стратегії тиску на Україну, щоб вона погодилася на мирну угоду", — написав він.
У статті також вказано, що Україна отримала "дипломатичний імпульс", але не ясно, як надовго. Втім, є результат — розблоковано 1 млрд дол. військової допомоги, відновлюються можливості винищувачів F-16 і "і безпосередні надії Кремля знищити Київ на лінії фронту зникають".
"Проте, дипломатичний імпульс раптово здобутий Україною, хоча через участь непостійного Дональда Трампа — невідомо, як довго", — підсумувало The Guardian.
30-денне перемир'я — деталі
У статті наведено позиції трьох сторін переговорів.
- США заявили, що "м'яч на боці РФ". Про це сказав держсекретар Марко Рубіо відразу після переговорів в Джидді.
- РФ раніше наче погоджувалась на перемир'я. Але при цьому наголошувалось, що мир настане лише після того, як в Україні відбудуться вибори. При цьому бойові дії та атаки російської армії не ослабли на час зустрічі в Саудівській Аравії.
- Україна погодилась на перемир'я, але для досягнення угоди про мир вимагає гарантій безпеки. Тим часом Сили оборони 11 березня провели "показову" повітряну атаку по РФ, щоб довести спроможність воювати і без США.
Зазначимо, за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії делегації України та США повідомили, що дійшли згоди щодо 30-денного припинення вогню на полію бою. 12 березня речник МЗС України Георгій Тихий розповів, які пройшла зустріч. З його слів, за розмовою стежив президент Зеленський. Переговори були напруженими, тривали вісім годин і про всі таємниці стане відомо лише згодом, заявив дипломат.
Нагадуємо, 12 березня речник Кремля Дмитро Пєсков оприлюднив першу реакцію Москви на домовленість про 30-денне перемир'я.
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