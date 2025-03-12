США відмовились від тиску на Україну: які переваги повернув Білий дім, — The Guardian

Україні повернули усі можливості винищувача F-16, який дозволяє здобути перевагу на полі бою, написав аналітик.

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Сполучені Штати Америки добились від України згоди на 30-денне припинення вогню, але для цього їм довелось скасувати тиск на українців. Після домовленостей у Саудівській Аравії Білий дім очікує рішення Російської Федерації, яка продовжує активно воювати на східному фронті. Про заходи, на які пішов Вашингтон, щоб переконати Київ, ідеться в аналітичній статті видання The Guardian.

Видання опублікувало аналіз ситуації щодо перемир'я від редактора Дена Саббага. Ден зауважив, що відбувся "запаморочливий поворот" у ставленні Білого дому до України. Він нагадав дві події.Перша — сварка в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Друга — негайне відновлення військової допомоги Пентагону. Після цього Саббаг підсумував, що США були змушені припинити тиск, щоб отримати бажані домовленості про припинення вогню.

"Очевидна відмова Білого дому від стратегії тиску на Україну, щоб вона погодилася на мирну угоду", — написав він.

У статті також вказано, що Україна отримала "дипломатичний імпульс", але не ясно, як надовго. Втім, є результат — розблоковано 1 млрд дол. військової допомоги, відновлюються можливості винищувачів F-16 і "і безпосередні надії Кремля знищити Київ на лінії фронту зникають".

"Проте, дипломатичний імпульс раптово здобутий Україною, хоча через участь непостійного Дональда Трампа — невідомо, як довго", — підсумувало The Guardian.

30-денне перемир'я — деталі

У статті наведено позиції трьох сторін переговорів.

США заявили, що "м'яч на боці РФ". Про це сказав держсекретар Марко Рубіо відразу після переговорів в Джидді. РФ раніше наче погоджувалась на перемир'я. Але при цьому наголошувалось, що мир настане лише після того, як в Україні відбудуться вибори. При цьому бойові дії та атаки російської армії не ослабли на час зустрічі в Саудівській Аравії. Україна погодилась на перемир'я, але для досягнення угоди про мир вимагає гарантій безпеки. Тим часом Сили оборони 11 березня провели "показову" повітряну атаку по РФ, щоб довести спроможність воювати і без США.

Зазначимо, за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії делегації України та США повідомили, що дійшли згоди щодо 30-денного припинення вогню на полію бою. 12 березня речник МЗС України Георгій Тихий розповів, які пройшла зустріч. З його слів, за розмовою стежив президент Зеленський. Переговори були напруженими, тривали вісім годин і про всі таємниці стане відомо лише згодом, заявив дипломат.

Нагадуємо, 12 березня речник Кремля Дмитро Пєсков оприлюднив першу реакцію Москви на домовленість про 30-денне перемир'я.