США отказались от давления на Украину: какие преимущества вернул Белый дом, — The Guardian

Украине вернули все возможности истребителя F-16, который позволяет получить преимущество на поле боя, написал аналитик.

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Соединенные Штаты Америки добились от Украины согласия на 30-дневное прекращение огня, но для этого им пришлось отменить давление на украинцев. После договоренностей в Саудовской Аравии Белый дом ожидает решения Российской Федерации, которая продолжает активно воевать на восточном фронте. О мерах, на которые пошел Вашингтон, чтобы убедить Киев, говорится в аналитической статье издания The Guardian.

Издание опубликовало анализ ситуации по перемирию от редактора Дэна Саббага. Дэн отметил, что произошел "головокружительный поворот" в отношении Белого дома к Украине. Он напомнил два события: первое — ссора в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Второе — немедленное восстановление военной помощи Пентагона. После этого Саббаг подытожил, что США были вынуждены прекратить давление, чтобы получить желаемые договоренности о прекращении огня.

"Очевиден отказ Белого дома от стратегии давления на Украину, чтобы она согласилась на мирное соглашение", — написал он.

В статье также указано, что Украина получила "дипломатический импульс", но не ясно, как надолго. Впрочем, есть результат — разблокирован 1 млрд долл. военной помощи, восстанавливаются возможности истребителей F-16 и "и непосредственные надежды Кремля уничтожить Киев на линии фронта исчезают".

"Тем не менее, дипломатический импульс внезапно получен Украиной, хотя из-за участия непостоянного Дональда Трампа — неизвестно, как долго", — подытожило The Guardian.

30-дневное перемирие — детали

В статье приведены позиции трех сторон переговоров.

США заявили, что "мяч на стороне РФ". Об этом сказал госсекретарь Марко Рубио после переговоров в Джидде. РФ ранее будто бы соглашалась на перемирие. Но при этом отмечалось, что мир наступит только после того, как в Украине состоятся выборы. При этом боевые действия и атаки российской армии не ослабли на время встречи в Саудовской Аравии. Украина согласилась на перемирие, но для достижения соглашения о мире требует гарантий безопасности. Тем временем Силы обороны 11 марта провели "показательную" воздушную атаку по РФ, чтобы доказать способность воевать и без США.

Отметим, по итогам встречи в Саудовской Аравии делегации Украины и США сообщили, что пришли к согласию относительно 30-дневного прекращения огня на поле боя. 12 марта спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал, как прошла встреча. По его словам, за разговором следил президент Зеленский. Переговоры были напряженными, продолжались восемь часов и обо всех тайнах станет известно позже, заявил дипломат.

Напоминаем, 12 марта представитель Кремля Дмитрий Песков обнародовал первую реакцию Москвы на договоренность о 30-дневном перемирии.