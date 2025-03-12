"Не забегайте вперед": Песков озвучил первую реакцию Кремля на перемирие

Вашингтон не делал запрос в Москву для разговора президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пояснил, что не стоит ожидать быстрой реакции Кремля на готовность Украины к 30-дневному перемирию. Сначала Москва должна получить официальные предложения Вашингтона, а тогда будет решение. Кроме того, чиновник опроверг предстоящий телефонный разговор между российским и американским президентами. О заявлениях Пескова рассказало росСМИ ТАСС.

Песков ответил на вопросы российских журналистов около 11 час. 12 марта. По его словам, в Кремле услышали вчерашние слова представителей Белого дома о результатах общения с украинцами. Теперь эту информацию "по разным каналам" американцы должны передать в Москву. Чиновник подчеркнул: пока в Кремле ожидают эту информацию, то не стоит спешить с вопросами, потому что ответов не будет.

"Вы забегаете немного вперед. Мы не хотим этого делать. Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, во время которых мы рассчитываем уже на полноту информации", — сказал Песков.

Кроме вопроса перемирия, представитель Кремля коснулся еще ряда тем, связанных с Украиной и США. В частности, повторил тезис Путина о готовности сотрудничать с американцами по редкоземельным металлам. Также он пояснил, что не поступало запросов из Белого дома относительно телефонных разговоров президентов. Впрочем, если запрос появится, то разговор немедленно организуют, заверил Песков.

Мирные переговоры — заявление Пескова о перемирии 12 марта Фото: Скриншот

30-дневное перемирие — что произошло в Саудовской Аравии

Отметим, 11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США относительно условий перемирия и контуров соглашения о завершении войны. Общение продолжалось около восьми часов, а после завершения чиновники вышли на совместную пресс-конференцию. Выяснилось, что украинская сторона согласилась на 30-дневное прекращение огня, которое включает тишину на суше, воде и в воздухе. Перемирие начнется в случае, когда с ним согласится РФ, но официального ответа "да" или "нет" от Кремля еще не было.

Представители Белого дома, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майкл Волц отметили готовность Украины к миру, прозвучало на пресс-конференции. После этого Волц сообщил, что США возобновляют отправку Украине оружия и разведывательных данных.

Напоминаем, 12 марта компания Maxar заявила, что Белый дом разрешил предоставлять украинцам фото со спутника. Кроме того, появилось сообщение начальницы Нацразведки США, которое касалось предоставления разведывательных данных.