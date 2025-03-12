Сделали шаг: нацразведка США сообщила о возобновлении отправки данных Украине

Президент США Дональд Трамп приблизился к завершению войны в Украине и поэтому позволил возобновить помощь, заявила начальница разведки Талси Габбард.

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Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Талси Габбард сообщила о возобновлении предоставления Украине разведывательных данных. Заявление появилось через несколько часов после встречи в Саудовской Аравии, которая должна помочь остановить российско-украинскую войну. О решении Белого дома чиновница написала на странице X (Twitter).

Заявление Габбард появилось 12 марта около 5 часов (по Киеву). Руководительница ведомства написала, что выполнила поручение президента США Дональда Трампа и отменила паузу в предоставлении разведданных. Представительница Белого дома отметила выдающуюся роль Трампа, благодаря которому сделали "еще один шаг к завершению кровопролитной войны". Других деталей Габбард не рассказала.

Мирные переговоры — заявление начальницы Нацразведки США 12 марта Фото: Скриншот

Мирные переговоры — детали остановки помощи США

Отметим, США прекратили предоставлять Украине разведывательные данные 5 марта после заявления Белого дома о том, что Украина не слишком стремится к завершению войны. О событии сообщили в медиа, при этом сначала не было ясно, речь идет о полном отсутствии контактов или о частичных ограничениях. Впоследствии информацию подтвердили, при этом украинская сторона объяснила, что отныне ухудшились возможности предупреждения и защиты от воздушных ударов ВС РФ.

7 марта агентство CNN заявило, что часть данных все же предоставляют. В частности, Украина получает информацию, которая дает возможность обороняться, но не позволяет атаковать позиции врага.

Кроме разведданных, США прекратили предоставление оружия, писал Фокус. Эксперты объяснили, что на пути в Украину остановили уже отгруженные боеприпасы, например, ракеты для ПВО, РСЗО и артиллерийские снаряды.

После встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, которая состоялась 11 марта, Белый дом отменил запрет на предоставление оружия и предоставление разведывательной информации. Об этом заявил советник по нацбезопасности Майкл Волц во время пресс-конференции по итогам совещания. Делегации сообщили, что пришли к согласию относительно всеобъемлющего 30-дневного перемирия на суше, на воде и в воздухе. С этими условиями согласилась Украина, но ответа РФ еще нет. Единственная реакция, которая поступила из Москвы — это заявление сенатора Госдумы, который заявил, что перемирие не приемлемо.

Напоминаем, 11 марта агентство Bloomberg привело слова чиновника из Белого дома относительно максималистских требований РФ к Украине. Между тем Дональд Трамп сообщил, когда будет иметь разговор с президентом РФ Владимиром Путиным о перемирии.