Без компромиссов: США знают о нереалистичности требований РФ к Украине, — Bloomberg

Кремль не видит причин для отказа от оккупации Запорожской и Херсонской областей и "демилитаризации" Украины, написали журналисты.

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Чиновники Соединенных Штатов Америки понимают, что требования Российской Федерации к Украине не могут быть выполнены. При этом президент России Владимир Путин также это понимает, поэтому его позиция свидетельствует о неготовности к компромиссу. О том, как в Белом доме реагируют на позицию Кремля, написало агентство Bloomberg.

Агентство пообщалось с анонимными источниками в Белом доме. Имена собеседников не указаны, но отмечается, что это представители "ведомства по безопасности". Источники заявили, что требования Путина говорят об отсутствии компромисса по всем трем пунктам — "по земле, по миротворцам и по нейтралитету Украины". Таким образом отвергаются мирные усилия президента США Дональда Трампа, указано в статье.

"[Это] затрудняет усилия президента Дональда Трампа по достижению надежного урегулирования", — пояснило агентство.

Путин намеренно выдвигает "максималистские требования", которые не будут приняты ни Киевом, ни Европой, отметили анонимные собеседники. Отмечается, что РФ продолжит воевать, пока не достигнет цели. Представители из сферы безопасности США объяснили, что Кремль не видит причин, почему должен отказываться от своей позиции, написали журналисты.

"Российский лидер готов продолжать борьбу, если он не достигнет своих целей. Путин не видит стимулов отказываться от жестких позиций, которые в течение длительного времени формировали подход его страны к Украине", — привело Bloomberg слова официальных лиц из Белого дома.

В статье перечислили некоторые заявления РФ, которые не могут быть приняты украинцами. Среди них — претензии на территории, которые россияне внесли в Конституцию (Херсонская и Запорожская области), и требование уменьшить украинскую армию. Кроме того, вспомнили об идее, которая касается Европы. В частности, Кремль требует возвращения НАТО к границам 1997 года: то есть теряется безопасность для Польши, стран Балтии и других, подытожила агентство.

Встреча в Саудовской Аравии — детали

Отметим, в Саудовской Аравии проходит встреча делегаций США и Украины, во время которой Белый дом будет пытаться склонить украинцев к перемирию и к началу заключения мирных соглашений. При этом агентство Sky News сообщило, что американские чиновники якобы категорически отказываются от разговоров о возвращении Украины к границам 2014 и 2022 годов. В СНБО опровергли публикацию агентства и объяснили, что тема границ вообще не поднималась во время переговоров.

Напоминаем, 11 марта представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, можно ли верить западным медиа, которые говорят о готовности Москвы к перемирию.