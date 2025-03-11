Без компромісів: США знають про нереалістичність вимог РФ до України, — Bloomberg

Кремль не бачить причин для відмови від окупації Запорізької і Херсонської областей та "демілітаризації" України, написали журналісти.

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Урядовці Сполучених Штатів Америки розуміють, що вимоги Російської Федерації до України не можуть бути виконані. При цьому президент Росії Володимир Путін також це розуміє, тому його позиція свідчить про неготовність до компромісу. Про те, як у Білому домі реагують на позицію Кремля, написало агентство Bloomberg.

Агентство поспілкувалось з анонімними джерелами у Білому домі. Імена співрозмовників не вказані, але зазначається, що це представники "безпекового відомства". Джерела заявили, що вимоги Путіна говорять про відсутність компромісу по усіх трьох пунктах — "по землі, по миротворцях та по нейтралітету України". Таким чином відкидаються мирні зусилля президента США Дональда Трампа, вказано у статті.

"[Це] ускладнює зусилля президента Дональда Трампа щодо досягнення надійного врегулювання", — пояснило агентство.

Путін навмисно висуває "максималістські вимоги", які не будуть прийняті ні Києвом, ні Європою, зауважили анонімні співрозмовники. Наголошується, що РФ продовжить воювати, доки не досягне мети. Представники зі сфери безпеки США пояснили, що Кремль не бачить причин, чому б мав відмовлятись від своєї позиції, написали журналісти.

"Російський лідер готовий продовжувати боротьбу, якщо він не досягне своїх цілей. Путін не бачить стимулів відмовлятися від жорстких позицій, які протягом тривалого часу формували підхід його країни до України", — навело Bloomberg слова офіційних осіб з Білого дому.

У статті перелічили деякі заяви РФ, які не можуть бути прийняті українцями. Серед них — претензії на території, які росіяни внесли в Конституцію (Херсонська та Запорізька області), та вимога зменшити українську армію. Крім того, згадали про ідею, яка стосується Європи. Зокрема, Кремль вимагає повернення НАТО до кордонів 1997 року: тобто втрачається безпека для Польщі, країн Балтії та інших, підсумувала агентство.

Зустріч в Саудівській Аравії — деталі

Зазначимо, у Саудівській Аравії відбувається зустріч делегацій США та України, під час якої Білий дім намагатиметься схилити українців до перемир'я та до початку укладання мирних угод. При цьому агентство Sky News повідомило, що американські чиновники начебто категорично відмовляються від розмов про повернення України до кордонів 2014 та 2022 років. У РНБО спростували публікацію агентства та пояснили, що тема кордонів взагалі не підіймалась під час перемовин.

Нагадуємо, 11 березня речник Кремля Дмитро Пєсков розповів, чи можна вірити західним медіа, які говорять про готовність Москви до перемир'я.