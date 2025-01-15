"Обмін територіями", без НАТО і без армії: Путін озвучив ультиматум для завершення війни, деталі

Україні дозволятиметься мати західну зброю, але нею не дозволять атакувати російських військових, розповіло Bloomberg про одну з умов РФ щодо завершення війни.

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Росія готова говорити про завершення війни і вже сформулювала вимоги, які почують перемовники новообраного 47 президента США Дональда Трампа. Одна з головних умов — гарантія нейтрального статусу України, відмова від армії та від вступу до НАТО. Про позицію президента РФ Володимира Путіна щодо миру написало видання Bloomberg.

Видання озвучило інформацію про ультиматум Путіна, про який розповіли неназвані чиновники у Білому домі. Одна з вимог, на яку натякнули в Кремлі, — готовність обміняти дещицю окупованих росіянами територій на частину Курської області, зайняті ЗСУ.

Завершення війни — умови РФ

Анонімні джерела переповіли чотири умови капітуляції України:

Україна назавжди відмовляється від вступу в НАТО; Україна максимально роззброюється; Україні дозволяється отримувати зброю від країн Заходу, але цією зброєю заборонено стріляти по російській території або застосовувати для звільнення окупованих земель; РФ продовжує володіти 20% території України, включно з Кримом, але можливий обмін деякими територіями.

У статті Bloomberg не вказано, яку саме територію готовий віддати Путін, але згадали про втрачені частини Курської області, в яких перебувають Сили оборони України. Також уточнили обмеження щодо армії, яку росіяни озвучували раніше: не більш як 85 тис. солдатів, 342 танки, ракети з дальністю до 40 км.

Інших деталей ультиматуму Кремля видання не навело. Однак згадуються таємні перемовини, які Україна та РФ начебто проводять в Катарі. Тема цих перемовин — "правила захисту ядерних об'єктів від нападів", сказав анонімний співрозмовник журналістів.

"Питання територій не є основною проблемою конфлікту. Це має набагато ширший контекст, який, мабуть, досі не повністю зрозумілий на Заході", — підсумувало Bloomberg, навівши слова представниці Євразійського центру Carnegie Russia Тетяни Станової.

На карті аналітиків DeepState можна побачити конфігурацію окупованих росіянами українських територій. Орієнтовна площа окупації — 108 170,4 кв. км (17% від загальної площі 603 628 кв. км). Тим часом частина Курської області, яку контролюють ЗСУ і яку, ймовірно, хотів би повернути Путін, — 424,31 кв. км.

Завершення війни - території, контрольовані ЗС РФ та ЗСУ 15 січня Фото: DeepState

Завершення війни — заяви України та США

Зазначимо, 15 січня майбутній державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в Конгресі озвучив позицію нової адміністрації щодо завершення війни. Республіканець заявив, що уряд Дональда Трампа має чіткий намір добитись миру. При цьому визнається, що Україна не зможе повернути окуповані росіянами території.

Тим часом радник Трампа з держбезпеки Майкл Волц у інтерв'ю медіа повідомив, що контакти з РФ щодо перемовин можливі з дня на день або з тижня на тиждень. Крім того, політик наголосив, що Україна все ж має погодитись на мобілізацію 18-річних. Причина такої вимоги — необхідність стабілізації лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою зауважив, що завершення війни може відбутись лише у випадку, якщо будуть міцні гарантії безпеки. Ці гарантії повинні захистити українців від нападу росіян через рік-два, коли Кремль відновить сили, сказав він

Нагадуємо, Фокус писав про виступи представників РФ щодо завершення війни. Російська пропагандистка Маргарита Симонтян повторила умови капітуляції, сформульовані Путіним. Тим часом глава МЗС Сергій Лавров висловив сумнів, що Україна взагалі існує.