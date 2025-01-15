"Хочемо закінчити війну справедливо": Зеленський зустрінеться з Трампом після його інавгурації

Володимир Зеленський говорить, що очікує від адміністрації Дональда Трампа продовження політики підтримки України. Він сподівається отримати сильні гарантії безпеки під час переговорів про завершення війни.

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Президент України Володимир Зеленський очікує продовження підтримки від США після інавгурації президента Дональда Трампа. Адміністрації Зеленського і Трампа вже працюють над форматом майбутніх зустрічей, на яких будуть обговорювати питання завершення війни в України та гарантій безпеки. Про це президент України заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

Володимир Зеленський розповів про свої очікування від співпраці з новообраним президентом США Дональдом Трампом. На відео з 21:15.

Володимир Зеленський зазначив, що Сполучені Штати є "стратегічним партнером стабільності у світі" та найбільшим донором України у війні проти російських окупантів. Після інавгурації Дональда Трампа президент України очікує продовження політики допомоги Україні.

"Наші команди вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі. Там будемо проговорювати ключові питання. Детально в них іти зараз не буду, зарано. Найголовніше для нас ви знаєте: ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось, а справедливим миром. Для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться знову з війною проти України. І нам потрібні сильні гарантії безпеки", — сказав Зеленський.

Він додав, що такими гарантіями можуть бути майбутні членства в Європейському Союзі та НАТО, пакети озброєння та підтримка української армії, яка не може зменшуватися, коли існує постійна загроза нового нападу РФ.

"Безумовно, зустрічі з новим президентом, з його новою командою будуть. Вони будуть пропрацьовуватися. Про дати ми поки що не готові комунікувати", — сказав український лідер.

Завершення війни в Україні: яких гарантій безпеки вимагатиме Зеленський

Крім того, Зеленський розповів, що зараз на території України перебувають понад 600 тисяч російських військових. Кількість особового складу Сил Оборони України складає 880 тисяч, однак українська армія вимушена захищати всю територію держави, тоді як окупанти зосереджуються на кількох ділянках фронту. Тому однією з гарантій безпеки, за словами президента, має бути розміщення в Україні миротворців для захисту від майбутніх нападів.

"Російські війська зосереджені на кількох напрямках, тому в деяких напрямках у них є кількісна перевага і, коли закінчиться війна, ми маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми підтримуємо цю ідею і повинні розуміти скільки це. Друге, ми повинні розуміти, якою буде армія України", — зазначив Зеленський.

Він також сказав, що зараз близько 33-34% потрібної зброї Україна виробляє сама, тоді як до повномасштабного вторгнення цей показник був менший за 10%. При цьому дронів, за словами Зеленського, Україна виробляє більше, ніж Росія.

Нагадаємо, 15 січня інформагентство Reuters повідомляло, що радники Трампа окреслили нові терміни щодо завершення війни в Україні. За даними журналістів, соратники президента припускають, що війна триватиме ще щонайменше місяці.

Також 15 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що в Україні досі діє заборона на переговори з Путіним й ідея прямих перемовин з РФ на сьогодні не розглядається.