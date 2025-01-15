Місяці або більше: радники Трампа окреслили нові терміни мирної угоди щодо України, — Reuters

За словами журналістів, представники Трампа пояснили заяви завершити війну "за один день" поєднанням передвиборчих обіцянок і браком розуміння того, наскільки складний конфлікт і скільки часу потрібно для формування нової адміністрації.

Related video

Радники обраного президента Дональда Трампа тепер визнають, що війна в Україні триватиме ще щонайменше місяці або більше. Про це пише Reuters із посиланням на слова представників Трампа.

Двоє соратників обраного президента США, які обговорювали з ним питання війни в Україні, повідомили журналістам, що вони розглядають строки для розв'язання конфлікту в кілька місяців.

А обіцянку завершити війну протягом одного дня описують як поєднання передвиборчих обіцянок і брак розуміння того, наскільки складний конфлікт і скільки часу знадобиться для формування нової адміністрації.

Ці оцінки збігаються із зауваженнями нового спецпредставника Трампа з питань Росії та України, відставного генерал-лейтенанта Кейта Келлога, який заявив минулого тижня, що він хотів би знайти "рішення" війни протягом 100 днів, тобто набагато пізніше за первісний термін, про який говорив обраний президент Трамп.

Однак навіть час, озвучений Келлогом, був "занадто і занадто оптимістичним", сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який зараз працює в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

"Я думаю насправді складнішою буде ситуація між Росією та Україною", — сказав Трамп, коли його запитали про Сектор Гази під час пресконференції в грудні.

Росія також подала неоднозначні сигнали щодо можливої мирної угоди.

Гербст вказав на коментарі, зроблені раніше цього місяця послом Росії в ООН Василем Небензею, який зазначив, що мирні плани, висунуті радниками Трампа, "не становлять інтересу".

Хоча точні контури плану Трампа все ще обмірковують, його радники загалом підтримують те, що Україну не візьмуть у НАТО, принаймні в доступному для огляду майбутньому, і заморожування поточних ліній фронту.

Більшість високопоставлених радників Трампа також підтримують надання Україні матеріальних гарантій безпеки, таких як створення демілітаризованої зони, що патрулюється європейськими військами.

Нагадаємо, що 9 січня повідомлялося, що переговори РФ і України планували в першій половині 2025 року.

Також повідомлялося, що 7 січня спецпредставник Трампа з мирних переговорів скасував візит в Україну.