Спецпредставитель Трампа по мирным переговорам отменил визит в Украину: что известно

Переговоры о завершении войны РФ начнутся после инаугурации нового президента США, написало агентство Reuters. В администрации Дональда Трампа официально не комментировали отложение начала переговоров.

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Генерал-лейтенант Кит Келлог, представитель новоизбранного 47 президента США Дональда Трампа отложил визит в Украину. Визит мог стать первым контактом с правительством Украины по вопросам завершения войны. О встрече заговорили сразу после выборов 5 ноября и при этом отмечали, что она вроде бы возможна даже до инаугурации Трампа 20 января. О событиях в США относительно действий новой американской администрации написало агентство Reuters.

Об изменениях политики администрации Трампа агентство сообщило утром 7 января. В качестве источника информации ссылались на собеседников, которые пожелали остаться анонимными. Источники заявили, что визит Келлога в Украину отложили. Также отмечается, что визит не отменили, но все же не ясно, когда он состоится: о датах ничего не известно.

Журналисты агентства обратились за комментариями к спецпредставителю, а также в посольство Украины в США. Комментариев по ситуации не получили, подытоживается в статье.

"Не понятно, почему Кэллог откладывал поездку", — написало Reuters.

На странице X (Twitter) Келлога нет упоминаний о поездке в Киев и о ее отмене. Последние его сообщения — о новом наступлении ВСУ в Курской области и фрагмент интервью президента Владимира Зеленского, в котором он выразил уверенность, что Трамп достигнет мира.

Завершение войны — Кит Келлог и позиция США

Отметим, Фокус писал о спецпредставителе Трампа по вопросам Украины Ките Келлоге и об озвученном им варианте прекращения войны. Новоизбранный президент США номинировал Келлога на должность, которую он официально займет только после инаугурации 20 января. Тогда же генерал опубликовал предложения по российско-украинской войне, которую Трамп сначала обещал завершить в течение 24 часов, а потом заговорил о переговорном процессе. Согласно идее новой администрации, должно состояться прекращение огня, Украина откажется от вступления в НАТО на 20 лет и пообещает не возвращать силой оккупированные РФ территории. При этом гарантий безопасности не обещают, зато на линии разграничения должны стать европейские миротворцы.

Российские политики и чиновники опубликовали серию заявлений в ответ на предложение США. Среди прочего, глава МИД Сергей Лавров заверил, что позиция Кремля по завершению войны не изменилась. Согласно идее Москвы, Украина должна согласиться на ограничение суверенитета.

Напоминаем, 5 января появилось интервью Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману, во время которого глава Украины нецензурно высказался в отношении президента РФ.