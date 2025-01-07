Спецпредставник Трампа щодо мирних перемовин скасував візит в Україну: що відомо

Перемовини про завершення війни РФ почнуться після інавгурації нового президента США, написало агентство Reuters. В адміністрації Дональда Трампа офіційно не коментували відкладення початку перемовин.

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Генерал-лейтенант Кіт Келлог, представник новообраного 47 президента США Дональда Трампа відклав візит в Україну. Візит міг стати першим контактом з урядом України з питань завершення війни. Про зустріч заговорили відразу після виборів 5 листопада і при цьому зауважували, що вона начебто можлива навіть до інавгурації Трампа 20 січня. Про події в США щодо дій нової американської адміністрації написало агентство Reuters.

Про зміни політики адміністрації Трампа агентство повідомила зранку 7 січня. Як джерело інформації посилались на співрозмовників, які побажали залишитись анонімними. Джерела заявили, що візит Келлога в Україну відклали. Також зауважується, що візит все ж не скасували, але все ж не ясно, коли він відбудеться: про дати нічого не відомо.

Журналісти агентства звернулись за коментарями до спецпредставника, а також до посольства України в США. Коментарів щодо ситуації не отримали, підсумовується у статті.

"Не зрозуміло, чому Келлог відкладав поїздку", — написало Reuters.

На сторінці X (Twitter) Келлога немає згадок про поїздку в Київ та про її скасування. Останні його дописи — про новий наступ ЗСУ в Курській області та фрагмент інтерв'ю президента Володимира Зеленського, у якому він висловив впевненість, що Трамп досягне миру.

Завершення війни — Кіт Келлог та позиція США

Зазначимо, Фокус писав про спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога та про озвучений ним варіант припинення війни. Новобраний президент США номінував Келлога на посаду, яку він офіційно посяде лише після інавгурації 20 січня. Тоді ж генерал опублікував пропозиції щодо російсько-української війни, яку Трамп спершу обіцяв завершити протягом 24 годин, а потім заговорив про процес перемовин. Згідно з ідеєю нової адміністрації, має відбутись припинення вогню, Україна відмовиться від вступу до НАТО на 20 років та пообіцяє не вертати силою окуповані РФ території. При цьому гарантій безпеки не обіцяють, натомість на лінії розмежування мають стати європейські миротворці.

Російські політики та посадовці опублікували серію заяв у відповідь на пропозицію США. Серед іншого, глава МЗС Сергій Лавров запевнив, що позиція Кремля щодо завершення війни не змінилась. Згідно з ідеєю Москви, Україна повинна погодитись на обмеження суверенітету.

Нагадуємо, 5 січня з'явилось інтерв'ю Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману, під час якого очільник України нецензурно висловився щодо президента РФ.