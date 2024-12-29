"Непорушний договір": Росія озвучила нову умову для переговорів з Україною

За словами глави МЗС Сергія Лаврова, Росія завжди була готова до переговорів. Москву не влаштовують пропозиції США щодо відкладеного членства України в НАТО і введення європейських миротворців.

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Росія відкрита до переговорів з питання завершення війни в Україні, але майбутній договір між воюючими сторонами має стати непорушним. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю агентству ТАСС.

Лавров стверджує, що Росія завжди була і залишається готовою до переговорів. Однак мова може йти тільки про "надійні, юридично зобов'язуючі домовленості, які повинні усунути першопричини конфлікту", додав він.

У МЗС РФ також зазначають, що угода має закріпити механізм неможливості порушення домовленостей. Говорячи про можливість переговорів, міністр зазначив, що необхідно розуміти, "з ким і про що їх вести". Обговорювати треба аж ніяк не пусті питання, підсумував Лавров.

При цьому Росію не влаштовують пропозиції команди обраного президента США Дональда Трампа про те, щоб відкласти членство України в НАТО на 20 років і ввести туди контингент миротворців ЄС і Британії.

"Він [Трамп] веде мову про "заморожування" бойових дій по лінії бойового зіткнення і передачу подальшої відповідальності за протистояння з Росією європейцям. Нас, звісно, не влаштовують пропозиції відкласти українське членство в НАТО на 20 років і ввести в Україну миротворчий контингент "британських і європейських сил", — підкреслив міністр.

У Москві, за його словами, не отримували офіційних сигналів від США щодо врегулювання війни від адміністрації нинішнього президента Джо Байдена.

Нагадаємо, на прес-конференції в Москві 26 грудня Сергій Лавров назвав перемир'я з Україною "шляхом у нікуди". РФ потрібні надійні домовленості, а не "порожні розмови", повідомляв міністр.

Фокус раніше писав про неодноразові обіцянки Трампа зупинити війну в Україні за добу. Новообраний президент США вважає цей конфлікт "жахливим і огидним".