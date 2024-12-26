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Політика Російсько-українська війна Переговори України та Росії щодо припинення війни

"Шлях у нікуди": Росія відкинула ідею перемир'я з Україною

мід рф, глава мід росії, сергей Лавров
Фото: РИА Новости | Лавров стверджує, що Франція кілька разів пропонувала РФ налагодити діалог щодо України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров переконаний, що Захід веде розмови про перемир'я заради "накачування України зброєю". Водночас Росія вимагає "надійних домовленостей".

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Російська сторона вважає, що перемир'я з Україною на сьогодні є "шляхом у нікуди". Про це заявив на пресконференції в Москві 26 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, Росії потрібні надійні домовленості, а не "порожні розмови". Москва нібито не висуває попередніх умов щодо переговорів по Україні, а вимагає виконати наявні домовленості.

Глава МЗС також додав, що зараз Москва спостерігає "розмови про якесь перемир'я для продовження накачування України зброєю". З огляду на поточну ситуацію, Росія вимагає "остаточних юридичних домовленостей" із фіксацією всіх умов гарантування безпеки РФ.

"І, звичайно ж, законні інтереси безпеки наших сусідів, але в контексті, який буде міжнародно-правовим способом закріплювати неможливість порушення цих домовленостей", — сказав Лавров.

Росія також чує сигнали команди президента США Дональда Трампа про зацікавленість відновити діалог, що є "розумним і нормальним рішенням, заявив міністр.

Крім цього, Лавров стверджує, що Франція кілька разів по закритих каналах пропонувала РФ налагодити діалог щодо України без участі українських представників.

"Просто діалог із українського питання. І це порушує принцип, який Захід постійно повторює, що жодного слова про Україну без України", — наголосив чиновник.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало про серйозні зміни в риториці президента України Володимира Зеленського щодо переговорів про припинення війни з РФ. Український лідер зосередився на необхідності гарантування довгострокової безпеки для України, а не на швидкому поверненні територій.

Президент США Дональд Трамп сподівається на швидку зустріч із російським лідером Володимиром Путіним. У Кремлі кажуть, що реальних передумов для організації такої зустрічі поки що немає