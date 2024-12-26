"Шлях у нікуди": Росія відкинула ідею перемир'я з Україною

Глава МЗС РФ Сергій Лавров переконаний, що Захід веде розмови про перемир'я заради "накачування України зброєю". Водночас Росія вимагає "надійних домовленостей".

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Російська сторона вважає, що перемир'я з Україною на сьогодні є "шляхом у нікуди". Про це заявив на пресконференції в Москві 26 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, Росії потрібні надійні домовленості, а не "порожні розмови". Москва нібито не висуває попередніх умов щодо переговорів по Україні, а вимагає виконати наявні домовленості.

Глава МЗС також додав, що зараз Москва спостерігає "розмови про якесь перемир'я для продовження накачування України зброєю". З огляду на поточну ситуацію, Росія вимагає "остаточних юридичних домовленостей" із фіксацією всіх умов гарантування безпеки РФ.

"І, звичайно ж, законні інтереси безпеки наших сусідів, але в контексті, який буде міжнародно-правовим способом закріплювати неможливість порушення цих домовленостей", — сказав Лавров.

Росія також чує сигнали команди президента США Дональда Трампа про зацікавленість відновити діалог, що є "розумним і нормальним рішенням, заявив міністр.

Крім цього, Лавров стверджує, що Франція кілька разів по закритих каналах пропонувала РФ налагодити діалог щодо України без участі українських представників.

"Просто діалог із українського питання. І це порушує принцип, який Захід постійно повторює, що жодного слова про Україну без України", — наголосив чиновник.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало про серйозні зміни в риториці президента України Володимира Зеленського щодо переговорів про припинення війни з РФ. Український лідер зосередився на необхідності гарантування довгострокової безпеки для України, а не на швидкому поверненні територій.

Президент США Дональд Трамп сподівається на швидку зустріч із російським лідером Володимиром Путіним. У Кремлі кажуть, що реальних передумов для організації такої зустрічі поки що немає