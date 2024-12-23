Трамп чекає "української" зустрічі з Путіним: у Кремлі відреагували

Припинення бойових дій в Україні новообраний президент США вважає своїм основним пріоритетом. У Москві не поспішають іти на зустріч і заявляють про відсутність "реальних імпульсів" до переговорів.

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Реальних передумов для організації зустрічі президента Росії Володимира Путіна з обраним американським лідером Дональдом Трампом поки що немає. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Поки що жодних реальних імпульсів не було", — відповів він на запитання про можливість зустрічі до інавгурації Трампа.

Однак у Путіна в січні 2025 року заплановані закордонні поїздки, додав пізніше Пєсков, але не уточнив, куди саме вирушить президент РФ.

У неділю, 22 грудня, Трамп заявив про бажання зустрітися з Путіним для якнайшвидшого обговорення шляхів завершення повномасштабної війни в Україні.

"Припинення війни — це одна з тих речей, які я хочу зробити швидко. Президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Ми повинні почекати цього, ми повинні покласти край цій війні", — наголосив він.

Крім цього, під час прямої лінії 19 грудня Путін заявив про готовність до розмови з Трампом у будь-який час і погоджувався на зустріч із ним.

Нагадаємо, західні ЗМІ писали про плани Дональда Трампа продовжити постачання Україні зброї після припинення вогню. Американський лідер вважає, що цей підхід забезпечить "мир через силу".

Представник Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог 18 грудня заявив про готовність влади України і РФ говорити про мир. Повномасштабне протистояння, на його думку, нагадує війну на виснаження.