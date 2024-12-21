"Мир через силу": Трамп планирует продолжать поставлять оружие Украине, — СМИ

По данным журналистов, поддержка Украины со стороны администрации Трампа должна успокоить страны Запада, которые обеспокоены, что не смогут самостоятельно обеспечивать Киев всем необходимым.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует продолжить предоставлять Украине оружие после своей инаугурации. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три собственных источника.

По данным журналистов, поддержка Украины со стороны администрации Трампа должна успокоить другие страны Запада, которые обеспокоены и не до конца уверены в своей способности поддерживать и защищать Украину без поддержки Вашингтона. В частности, в начале декабря в США отправились высокопоставленные британские чиновники, чтобы ознакомиться с планами Трампа по Украине.

Когда они вернулись, то рассказали, что Трамп против вступления Украины в НАТО и хочет завершения войны. Но в то же время он считает, что поставки оружия Киеву после прекращения огня обеспечат "мир через силу".

Кроме того, два собеседника издания рассказали, что Трамп хочет потребовать от стран НАТО более чем вдвое увеличить расходы на оборону. Сейчас странам Альянса необходимо выделять на оборону 2% от ВВП в год, но избранный президент США хочет увеличить этот показатель до 5%.

Напомним, 18 декабря будущий представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Украина и РФ готовы говорить о мире.

В этот же день издание Sky News писало о том, что Байдену не хватает времени, чтобы отправить военную помощь Украине.