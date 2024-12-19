Трамп стал "Человеком года" по версии Financial Times: какие существуют угрозы для США и Украины

Дональд Трамп считает, что США пострадали от действий союзников, которые "покатались" на стране в собственных интересах, написало Financial Times. По мнению редакции, в новой каденции политик будет действовать опасно для всего мира.

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Новоизбранный 47 президент США Дональд Трамп стал Человеком года 2024 по версии британского издания Financial Times. Медиа считает, что возвращение республиканца в политику уничтожит демократические достижения страны, нанесет вред ЕС и Украине, разрушит НАТО, приведет к власти людей, которые являются сторонниками крайне правых взглядов. О причинах, почему Трампу отдали номинацию, говорится в статье медиа FT.

Редакция FT напомнила, что Дональд Трамп вернулся в политику после событий 2016 года, когда произошли беспорядки возле Капитолия и едва не случился государственный переворот. После этого издание отметило, что поведение политика кардинально изменилось с прошлой каденции, и в этом есть угроза для США и партнеров, для других государств мира. Ранее Трамп выбирал профессиональных республиканцев на ответственные должности. Теперь он называет скандальные фигуры, но думает над ними очень долго, показывая, что это для него серьезный вопрос. Издание считает, что страна сместится в бой "правых" политических взглядов и новый президент "отплатит либеральным элитам — университетам, мейнстримным СМИ и "разбуженной" Америке в целом".

"Восстановление Трампа является самым драматичным возвращением в современной истории США — и, возможно, с момента основания республики. В этом году Трампа снова избрали FT из-за удивительного характера его возвращения к власти. Больше нельзя отвергать Трампа как временную вспышку", — говорится в объяснении.

Аналитики издания опасаются, что внешняя политика Трампа приведет к новому шансу для усиления Китая, РФ, Ирана и Северной Кореи. В то же время он вероятно, планирует отдалиться от Европы и даже выйти из НАТО.

"Трамп видит мир как джунгли. Будущее НАТО висит на волоске", — написало медиа.

Есть серьезные опасения и относительно Украины и войны РФ, подчеркнула редакция. По мнению FT, "отказ США от поддержки Украины уже вводит Европу в беспорядок" и, ко всему, усилит раскол в ЕС, который Трамп "всегда презирал".

Отметим, ранее Фокус писал о появлении Дональда Трампа на обложке декабрьского выпуска издания The Times. За эту возможность он "соревновался" с женой погибшего российского оппозиционера Юлией Навального. В итоге реакция отдала победу Трампу из-за его влияния на будущее.

Напоминаем, 18 декабря издание Newsweek обратило внимание на изменение имиджа Дональда Трампа, который начал с того, что кардинально по-новому причесался.