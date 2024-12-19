Трамп став "Людиною року" за версією Financial Times: які є загрози для США та України

Дональд Трамп вважає, що США постраждали від дій союзників, які "покатались" на країні у власних інтересах, написало Financial Times. На думку редакції, у новій каденції політик діятиме небезпечно для усього світу.

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Новообраний 47-й президент США Дональд Трамп став Людиною року 2024 за версією британського видання Financial Times. Медіа вважає, що повернення республіканця в політику знищить демократичні здобутки країни, завдасть шкоди ЄС та Україні, зруйнує НАТО, приведе до влади людей, які є прихильниками крайніх правих поглядів. Про причини, чому Трампу віддали номінацію, ідеться у статті медіа FT.

Редакція FT нагадала, що Дональд Трамп повернувся у політику після подій 2016 року, коли відбулися заворушення біля Капітолія і ледь не сталося державного перевороту. Після цього видання зауважило, що поведінка політика кардинально змінилася з минулої каденції, і у цьому є загроза для США та партнерів, для інших держав світу. Раніше Трамп обирав фахових республіканців на відповідальні посади. Тепер він називає скандальні фігури, але думає над ними дуже довго, показуючи, що це для нього серйозне питання. Видання вважає, що країна зміститься у бій "правих" політичних поглядів і новий президент "відплатить ліберальним елітам — університетам, мейнстрімним ЗМІ та "розбудженій" Америці загалом".

"Відновлення Трампа є найдраматичнішим поверненням у сучасній історії США — і, можливо, з моменту заснування республіки. Цього року Трампа знову обрали FT через дивовижний характер його повернення до влади. Більше не можна відкидати Трампа як тимчасовий спалах", — ідеться у поясненні..

Аналітики видання побоюються, що зовнішня політика Трампа призведе до нового шансу для посилення Китаю, РФ, Ірану та Північної Кореї. Водночас він, імовірно, планує віддалитись від Європи і навіть вийти з НАТО.

"Трамп бачить світ як джунглі. Майбутнє НАТО висить на волосині", — написало медіа.

Є серйозні побоювання і щодо України та війни РФ, наголосила редакція. На думку FT, "відмова США від підтримки України вже вводить Європу в безлад" і, до всього, посилить розкол в ЄС, який Трамп "завжди зневажав".

Зазначимо, раніше Фокус писав про появу Дональда Трампа на обкладинці грудневого випуску видання The Times. За цю можливість він "змагався" з дружиною загиблого російського опозиціонера Юлією Навального. В підсумку реакція віддала перемогу Трампу через його вплив на майбутнє.

Нагадуємо, 18 грудня видання Newsweek звернуло увагу на зміну іміджу Дональда Трампа, який почав з того, що кардинально по іншому зачесався.