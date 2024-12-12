Дональд Трамп став "Людиною року 2024" за версією Time (фото)

У 2023 році "Людиною року" стала співачка Тейлор Свіфт. А у 2022 — Володимир Зеленський та "дух українців".

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Вдруге обраний президент США Дональд Трамп став "Людиною року" за версією журналу Time.

Політик, бізнесмен та телевізійний діяч прикрасив свіжу обкладинку відомого видання.

"Політичне переродження Трампа не має собі рівних в американській історії", — зазначили журналісти.

Зокрема, вони пригадали, що перша каденція Трампа закінчилася "ганьбою", а спроби скасувати результати виборів 2020 року завершилися нападом на Капітолій США.

"Більшість партійних чиновників уникали його, коли він оголосив про свою кандидатуру наприкінці 2022 року під час численних кримінальних розслідувань. Трохи більше ніж через рік Трамп очистив поле республіканців, здобувши одні з найшвидших президентських праймеріз в історії", — пише Time.

На обкладинці журналу Дональд Трамп позує в діловому костюмі з білою сорочкою та яскравою краваткою.

Дональд Трамп

Також Трамп став першим експрезидентом, засудженим за злочин. Втім, цей факт не сильно послабив його підтримку.

А в липні 2024 на мітингу в штаті Пенсільванія політик пережив замах.

Хто ще був у шорт-лісті Time

"Людиною року" могли стати принцеса Уельська Кейт, віцепрезидентка США Камала Гарріс, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл, премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, російська опозиціонерка Юлія Навальна, бізнесмен-мільярдер Ілон Маск, подкастер Джо Роган та магнат Meta Марк Цукерберг.

Нагадаємо, у 2022 Володимир Зеленський та "дух українців" перемогли в номінації "Людина року".

Також Фокус писав про Тейлор Свіфт — "Людину року 2023".