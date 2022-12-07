Журнал TIME назвав "Людиною року" Володимира Зеленського й "український дух" (фото)

У виданні зазначають, що в біографії президента було небагато такого, що могло б передбачити його готовність вистояти під час війни та боротися за свою країну. Проте його мужність заразила все політичне керівництво України та решту світу.

Related video

Журнал TIME назвав "Людиною року" президента України Володимира Зеленського й "український дух". На обкладинку видання помістили колаж, що містить портрет глави держави та зображення відомих у країні діячів. Про це повідомляється на сайті журналу.

Як уточнюється, нагороду присудили за доказ того, що мужність може бути такою ж заразною, як і страх, за те, що спонукає людей і народи об'єднатися для захисту свободи, за нагадування світові про тендітність демократії та миру.

У присвяченій главі української держави статті оглядач Саймон Шустер пише, що в біографії українського президента ніщо не віщувало, що він проявить таку готовність боротися за свою країну.

[ + – ] Обкладинка Time Фото: trump1

Зеленський ніколи не служив в армії і не проявляв до неї особливого інтересу.

"Його професійні інстинкти виникли із життя актора на сцені, фахівця з імпровізації комедії та продюсера в кінобізнесі", — уточнює журналіст.

Світові приклади демонструють, як набагато досвідченіші керівники держав готові втекти у разі небезпеки. Шустер наводить як приклад колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані та колишнього лідера України Віктора Януковича. Також оглядач згадує глав європейських держав на початку Другої світової війни, які втекли від нацистів, котрі наступали.

[ + – ] Мужність Зеленського заразила не лише українців, а й західних лідерів

При цьому Володимир Зеленський після повномасштабного вторгнення РФ залишився у Києві, і його мужність заразила все політичне керівництво України, вважає Шустер.

Як з'ясувалося, бекграунд Зеленського в такій ситуації зіграв йому на руку. Він використав своє вміння виступати під прицілом відеокамер і перед великою кількістю глядачів для того, щоб переконати західні країни допомогти українському народу в його боротьбі. Його аудиторією став увесь світ, каже журналіст.

"Зеленський прагне набагато більшого, ніж просто перемоги на полі бою. Чого він хоче досягти за час свого перебування на посаді, так це розірвати коло пригнічення і трагедії, в якому Україна опинилася як у пастці протягом багатьох поколінь", –– підкреслює TIMЕ.

[ + – ] У біографії президента ніщо не говорило про те, що він виявиться відповідним лідером у період війни Фото: Офис президента

Чому журнал TIME обрав Зеленського та "дух України" Людиною року?

В окремій статті редакція журналу пояснює своє рішення цього року. Як пише видання, вибір Людини 2022 року був найзрозумілішим за всю історію.

"Незалежно від того, чи сповнює битва за Україну надією чи страхом, Володимир Зеленський надихнув світ так, як ми не бачили вже кілька десятиліть", — зазначають у редакції.

Його рішення залишитися у Києві після повномасштабного вторгнення стало доленосним. Західні країни згуртувалися на тлі війни в країні, яку до цього багато хто навіть не міг би знайти на карті.

[ + – ] Юлія "Тайра" Паєвська, на думку журналу, також втілює "Дух України" Фото: Facebook

Дух України втілили багато людей як усередині самої країни, так і за її межами. Так, серед інших, на обкладинці TIME з'явився кухар Євген Клопотенко, який у перші тижні після вторгнення роздавав понад тисячу безкоштовних обідів на день вимушеним переселенцям у Львові.

Парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська вдень і вночі лікувала поранених цивільних в обложеному росіянами Маріуполі.

Весь цей час українські й іноземні журналісти та фотографи ризикували своїм життям, щоб розповісти ці дивовижні історії спротиву.

Нагадаємо, Володимир Зеленський став людиною року за версією видання Financial Times. На думку журналістів, президент уособлює стійкість українців у боротьбі з Росією. Автори рейтингу ставлять питання, чи стане Володимир Зеленський відповідним лідером для мирного часу, адже перемога належатиме не лише йому.