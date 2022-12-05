"Я більш відповідальний, ніж сміливий": Зеленський став людиною року за версією Financial Times

На думку журналістів, президент уособлює стійкість українців у боротьбі з Росією. Автори рейтингу ставлять питання, чи стане Володимир Зеленський відповідним лідером для мирного часу, адже перемога належатиме не лише йому.

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Британська газета Financial Times визнала президента України Володимира Зеленського людиною за версією року. Журналісти назвали його втіленням мужності та стійкості українців у боротьбі проти російської агресії.

Financial Times зазначає, що до вторгнення ЗС РФ в Україну 24 лютого багато українців не сприймали Зеленського серйозно. Зараз він заслужив місце в історії завдяки видатному прояву лідерських якостей та сили духу.

В інтерв'ю FT Зеленський згадує перші дні вторгнення та каже, що не може назвати себе сміливою людиною.

"Я більш відповідальний, ніж сміливий. Я просто ненавиджу підводити людей", — зауважив він.

[ + – ] Багато українців не сприймали Зеленського всерйоз до російського вторгнення.

Після нападу Росії сумніви щодо здатності Зеленського вести свою країну розсіялися. Президент, здавалося, вступив у нову роль разом з новим одягом кольору хакі, зазначили автори матеріалу.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук відзначив зміни у Зеленському на першому засіданні Ради національної безпеки та оборони 24 лютого.

"Він був у дуже бойовому настрої. І він сказав: дивіться, історія обрала нас. Доля обрала нас і тепер ми маємо відповідати", — згадав він.

Мобілізації потребували не тільки військові, а й країна. Зеленський, як зазначили журналісти, упорядкував процес ухвалення рішень між своїм офісом, урядом та парламентом.

"Він навчився швидко приймати рішення, вважаючи це ключем до успіху, і делегувати завдання, довіряючи їх виконання іншим. Оперативні рішення залишили воєначальникам, що дозволяло військам гнучко реагувати на умови на полі бою", — пише FT.

Лідер мирного часу

В Україні, за даними видання, точаться суперечки, чи може Зеленський бути доречною людиною для наступного світу.

"Перемога належатиме не лише президенту. Деякі українці роблять собі ім'я на війні й мають політичні амбіції. Можна очікувати, що разюча мобілізація українського громадянського суспільства з лютого зробить країну більш вимогливою до своїх лідерів", — зазначила газета.

Після закінчення бойових дій Володимир Зеленський зіткнеться зі складними питаннями про нездатність достатньою мірою підготувати Україну до повномасштабного вторгнення РФ.

[ + – ] Зеленський каже, що Київ не отримав нормальних розвідданих про напад Росії

"Служби безпеки не встановлювали міни й не підривали мости на лініях наступу Росії з півночі та півдня, внаслідок чого великі ділянки території швидко та легко були захоплені путінськими військами", — йдеться у матеріалі.

Зеленський каже, що, попри публічні попередження Заходу, Київ так і не отримав нормальних розвідданих про напад Росії, що готується, на підставі яких можна було діяти.

"Ніхто не показував нам конкретний матеріал, говорячи, що вони нападуть з того чи іншого боку", — зізнається глава держави.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак згадує, як 3 роки тому він обіцяв західним журналістам, що Зеленський буде найвідомішим і найсильнішим лідером свого часу.

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель сказала, що йому не вистачало досвіду та дисципліни для лідерства у мирні часи. На її думку, він найкраще підходив для керівництва під час війни.

"Він — людина хаосу, на війні панує хаос. Він почувається як удома", — сказала Мендель.

Журналіст, котрий брав інтерв'ю у президента України, зазначив, що після 9 місяців війни Зеленський виглядає втомленим. Президент каже, що скучив за своєю родиною і хотів би вирушити на рибалку разом з сином.

"Я просто хочу зловити коропа в Дніпрі", — підсумував президент.

Фокус раніше писав, чому Володимир Зеленський не попередив країну про напад ЗС РФ. Президент вважає, що це викликало б паніку та економічну катастрофу в Україні.

Зеленський закликав українців об'єднатися перед труднощами взимку. Мешканці України, як сказав глава держави, мають зробити все, щоб стійко пережити холод.