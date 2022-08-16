"Нас би забрали за три дні": Зеленський пояснив, чому не попередив країну про напад (відео)

На думку президента України, оголошення про плани російського вторгнення викликало б паніку й економічну катастрофу, через що країна поринула б у хаос і стала легкою здобиччю для окупантів.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Washington Post, у якому розповів, що вірив у можливість російського вторгнення, сигнали він отримував від партнерів задовго до його початку. Однак глава держави вважав за правильне не сіяти паніку серед українців.

"Ви не можете просто сказати мені: "Слухай, ти маєш почати готувати людей зараз і сказати їм, що їм потрібно відкладати гроші, запасатися їжею, — сказав Зеленський. — Якби ми повідомили про це — а цього хотіли деякі люди, яких я не називатиму, — я б із жовтня минулого року втрачав $7 млрд на місяць, а в той момент, коли росіяни напали, вони б нас забрали за три дні... Загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни".

За словами президента, втрата $7 млрд на місяць призвела б до політичної війни в країні, яка обернулася б поваленням уряду та повним хаосом на тлі важкого опалювального сезону. І без цього економіці довелося нелегко: з початку 2022 року, коли в ЗМІ з'явилося багато інформації про можливе вторгнення, українці й так зняли з депозитів десятки мільярдів доларів.

Усе це, запевнив Зеленський, є результатом гібридної війни, яку Росія розв'язала проти України. Агресор завдав різних ударів: енергетичного, політичного, фінансового.

"Вони це зробили для того, щоб на момент їх вторгнення ми вже були б ганчіркою, а не країною. Ось на що вони робили ставку. Ми не пішли на це, — сказав Володимир Зеленський. — Нехай у майбутньому люди вирішать, правильно це було чи ні. Я мав відчуття, що нас хотіли підготувати до м'якої капітуляції країни. І це страшно".

Як Захід попереджав про війну?

Про можливе повномасштабне вторгнення російської армії Захід регулярно попереджав Україну й інших своїх партнерів, починаючи з осені 2021 року. У січні президент Зеленський спробував розвіяти побоювання українців, заявивши, що ажіотаж довкола можливого нападу Росії підігрівається з метою "нападу на нерви українців" і формування постійного відчуття тривоги. Він наголосив, що в небезпеці вторгнення РФ немає нічого нового, оскільки війна триває уже восьмий рік і закликав громадян не панікувати, вірити в армію та спокійно будувати плани на рік.

17 лютого пані посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд прямо сказала, що Росія "рухається до неминучого вторгнення".

11 червня президент США Джо Байден заявив, що Зеленський ігнорував попередження про те, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну.

У відповідь президент України сказав, що Київ не раз просив країни Заходу запровадити превентивні санкції проти Росії. Крім того, союзники не надали необхідного озброєння та системи ППО перед початком повномасштабної війни, хоча Україна про це просила. Володимир Зеленський упевнений, що якби його почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення РФ.